Vekaleten yürütülen görev: Şeniz başkanın hizmet bayrağı Merkezefendi'de taşınacak

göreve ilişkin açıklama:

DENİZLİ (İHA) — Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, seçimlerin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda üstlendiği görevi aktarırken, sürecin şeffaf ve iletişim halinde yürütüleceğini vurguladı.

sorumluluk ve istişare vurgusu:

Bartal, görevi devraldığı tarihten itibaren Şeniz Başkanımız ile sürekli iletişim ve istişare halinde olacağını belirtti. Mesajında, "Bugün itibarıyla üstlendiğim başkan vekilliği görevini, Şeniz Başkanımızla her an iletişim ve istişare halinde olarak, yeniden görevine dönene kadar büyük bir sorumluluk ve kararlılıkla sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

belediye hizmetlerinin sürekliliği:

Bartal, belediye hizmetlerinin aksatılmaması için kadrolarla birlikte çalışacaklarını, Merkezefendi için bugüne kadar gösterdikleri emeği aynı kararlılık ve inançla sürdüreceklerini bildirdi. Önemle şunları kaydetti: "Ben başkan vekiliyim. Şeniz Başkanımızın yeri ve görevi kendisine aittir."

Başkan Vekili, görev süresi boyunca Şeniz Başkanın dönüşüne kadar hizmet bayrağını en iyi şekilde taşımayı ve belediye çalışmalarını aynı anlayışla sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OSMAN BARTAL, SEÇİMLERİN ARDINDAN YAYINLADIĞI İLK MESAJINDA; "KAZANDIĞIMIZA SEVİNEMEDİĞİMİZ İLK SEÇİM MERKEZEFENDİMİZ’E HAYIRLI OLSUN" DEDİ.