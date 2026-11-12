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Madenciler Hattat Enerji ocağında maaş talebiyle içeride bekliyor

Bartın Amasra'daki Hattat Enerji kömür ocağında yaklaşık 70 işçi, aylardır ödenmeyen maaş ve ikramiyeler nedeniyle iş bırakarak ocağa kapandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Madenciler Hattat Enerji ocağında maaş talebiyle içeride bekliyor

Hattat Enerji ocağında iş bırakma eylemi

Bartın’ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Köyü’nde bulunan Hattat Enerji’ye ait kömür ocağında çalışan yaklaşık 70 işçi, maaş ve ikramiyelerinin ödenmemesi gerekçesiyle sabah vardiyası (08:00-16:00) ile akşam vardiyası (16:00-24:00) çalışanlarının ortak kararıyla iş bırakarak ocak içine kapandı. Üretim bu nedenle durdu ve sahada gerilim yükseldi.

Eylemin seyri:

Eylem sırasında, eksi 580 kodundan çıkmayan işçi ve sendika yöneticileri ile maden ocağı yetkilileri arasında eylemin sonlandırılması için görüşme başlatıldı. Gece vardiyasında çalışan işçiler de arkadaşlarına destek olmak amacıyla ocak önüne geldi ancak jandarma tarafından ocak çevresinde güvenlik tedbirleri alınarak içeri alınmadılar. Üretimin durmasıyla birlikte maden sahasında bekleyiş devam ediyor.

İşçilerin talepleri ve tepkileri:

Madenciler, ocak önünde yaptıkları açıklamada yöneticilerin kendilerine "yılbaşına kadar para alamayacakları" yönünde bilgi verdiğini belirtti. Aylardır maaşların yatırılmaması nedeniyle birçok işçinin icralık duruma düştüğü kaydedildi. İşçilerin eylemi, ücretler hesaplara yatana kadar sona ermeyeceği yönünde kararlı bir duruş içeriyor.

İşçiler ayrıca, iki aylık maaş ödemeleri yapılmadığı için 11 gün önce iş bırakma eylemi başlattıklarını; görüşmelerin ardından şirketin işçilerin bir aylık maaşı olan 62.500 TL'yi dün itibarıyla yatırdığını söylediler. Bu kısmi ödemenin ardından bir grup madenci, hak arayışını sürdürmek amacıyla kendini 1 Nolu maden ocağına kapattı.

Olayın devamında üretim durmuş durumda; işçiler maaşlar ve ikramiyeler ödenene kadar eyleme kararlı biçimde devam edeceklerini belirtiyor, şirket yetkilileri ve sendika arasında süren görüşmelerin sonucu bekleniyor.

BARTIN&#039;IN AMASRA İLÇESİNDEKİ ÖZEL BİR MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 70 İŞÇİ, MAAŞ VE İKRAMİYELERİNİ...

BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDEKİ ÖZEL BİR MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN 70 İŞÇİ, MAAŞ VE İKRAMİYELERİNİ ALAMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞ BIRAKARAK, KENDİLERİNİ MADEN OCAĞINA KAPATTILAR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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