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Yenikent’te sert mücadele: genç a erkek voleybol turnuvası sona erdi

Eskişehir’de Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda sona eren Okul Sporları Genç A Erkek voleybolunda okullar sıralandı, madalya ve kupalar verildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yenikent’te sert mücadele: genç a erkek voleybol turnuvası sona erdi

turnuva sona erdi:

Eskişehir’de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Genç A Erkek müsabakaları, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Turnuva boyunca takımların sergilediği oyunlar ve çekişmeli setler dikkat çekti.

dereceye giren okullar:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen müsabakalarda birinciliği Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti. İkinciliği Eskişehir Fatih Fen Lisesi, üçüncülüğü Salih Zeki Anadolu Lisesi, dördüncü sırayı ise Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi aldı.

ödül töreni ve kapanış:

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm sporcular tebrik edildi. Organizasyon yetkilileri müsabakaların fair-play ruhu içinde geçtiğini vurguladı ve genç sporcuların performanslarının geleceğe yönelik umut verdiğini belirtti.

ESKİŞEHİR&#039;DE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI VOLEYBOL GENÇ ERKEK MÜSABAKALARI, YENİKENT ŞEHİT ANIL GÜL...

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI VOLEYBOL GENÇ ERKEK MÜSABAKALARI, YENİKENT ŞEHİT ANIL GÜL SPOR SALONU'NDA OYNANAN FİNAL KARŞILAŞMALARININ ARDINDAN SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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