Muğla ekiplerinin takibiyle Kaş'ta 83 yıl 5 ay 15 gün hapisle aranan üç kişi yakalandı

Operasyon ve yakalama:

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü izleme ve saha çalışmaları sonucunda, haklarında toplam 83 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç şahsın Antalya'nın Kaş ilçesinde bir sitede bulunduğu tespit edildi. Tespitlerin ardından Kaş'ta tespit edilen üç farklı adrese operasyon düzenlendi ve üç şahıs yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yakalanan şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından teslim edilmek üzere Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine sevk edildi.

Dosya ve tutuklama bilgileri:

Edinilen bilgiye göre; C.K., 31 Ekim 2025 tarihinden bu yana 4 ayrı dosyadan toplam 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla; H.S., 31 Ekim 2025 tarihinden bu yana 3 ayrı dosyadan toplam 23 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla; ve S.Y., 3 Kasım 2025 tarihinden bu yana 2 ayrı dosyadan toplam 22 yıl hapis cezasıyla arandıkları belirlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışma ve operasyon sonucunda şüphelilerin yakalanması sağlanırken, soruşturma ve adli işlemler yetkili birimlerce devam etmektedir.

TOPLAM 83 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN 3 ŞAHIS YAKALANDI