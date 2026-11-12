Başlarkadı rampasında alev alan otobüs yolcuları tahliye ettirdi

Olayın ayrıntıları:

Olay, Devrek ilçesi Başlarkadı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan İstanbul’a yola çıkan Metro Turizm'e ait 34 RAK 443 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünde, Başlarkadı rampasına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüste 15 yolcu ve 3 personel bulunuyordu.

Müdahale ve inceleme:

Yangının fark edilmesi üzerine şoför Ö.K. (47) aracı yol kenarına çekerek içerideki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hâle geldi.

Tahliye ve yolcuların durumu:

Tahliye edilen yolcular, başka bir otobüsle İstanbul’a hareket etti. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkili birimlerce inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.