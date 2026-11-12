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Gökyüzünde prova: SOLOTÜRK Tekirdağ semalarında görsel şölen hazırladı

SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 103'üncü yılı öncesinde sahil dolgu alanı ve kent merkezinde prova uçuşu yapıp görsel şölen sundu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gökyüzünde prova: SOLOTÜRK Tekirdağ semalarında görsel şölen hazırladı

SOLOTÜRK prova uçuşuyla kenti coşturdu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü hazırlıkları kapsamında kent semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş, 13 Kasım'da düzenlenecek gösterinin ön izlemesi niteliğindeydi ve sahil ile merkez olmak üzere farklı noktalardan izlendi.

Prova gösterisinin ayrıntıları:

Gösteride pilotlar yüksek hız, keskin dönüş ve hassas alçak uçuş gerektiren manevralar sergiledi. Halkın ilgi gösterdiği hareketler arasında SOLOTÜRK kalkışı, SOLOTÜRK tonosu ve uçağın hızının en düşük seviyelere indirildiği yüksek hassasiyet gerektiren Saygı uçuşu yer aldı. Sahil Dolgu Alanı başta olmak üzere birçok noktadan görülen manevralar teknik yeteneği öne çıkardı.

Vatandaşların tepkisi ve bekleyiş:

Uçağın sesiyle birlikte açık alanlara ve sahil kesimine yönelen çok sayıda vatandaş, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti ve anları ilgiyle izledi. Prova uçuşu, kentteki heyecanı artırırken izleyiciler 13 Kasım Cuma günü yapılacak resmi gösteriyi beklemeye başladı.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN DÜNYACA TANINAN AKROBASİ EKİBİ SOLOTÜRK, 13 KASIM TEKİRDAĞ&#039;IN KURTULUŞ YIL...

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN DÜNYACA TANINAN AKROBASİ EKİBİ SOLOTÜRK, 13 KASIM TEKİRDAĞ'IN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ GÖSTERİ ÖNCESİNDE PROVA UÇUŞU YAPTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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