Merzifon'da yol kontrolünde ele geçirilen uyuşturucu: iki kişi tutuklandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda, durdurulan bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, savcılık koordinasyonunda gerçekleştirdiği çalışmada durdurulan araç ve içinde bulunanlar üzerinde arama yapıldı. Aramada 1 kilo 207 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve 40 bin 55 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Araçta bulunan N.H (50) ile S.H (41) isimli iki kişi hakkında gerekli işlemler yapıldı. Şüpheliler soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra savcılığa sevk edildi ve adli makamlarca tutuklanma kararı verildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin yürütüldüğünü ve bu tür operasyonların kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi.

AMASYA'NIN MERZİFON İLÇESİNDE DURDURULAN OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİLİRKEN 2 ŞAHIS TUTUKLANDI.