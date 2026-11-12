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Kayserispor’dan KKTC futboluna altyapı odaklı ortaklık çağrısı

Kayserispor Başkan Yardımcısı Samet Sarıoğlu, KTFF ile altyapı iş birliği ve genç oyuncuların gelişimi için organizasyonlara KKTC takımlarını davet etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor’dan KKTC futboluna altyapı odaklı ortaklık çağrısı

Kayserispor’dan KKTC ziyaretinde iş birliği mesajı

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Altyapılar Sorumlusu Samet Sarıoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu (KTFF) ziyaret etti. Toplantıda federasyon başkanı Hasan Sertoğlu ile genç futbolcuların gelişimi ve kulüpler arası iş birlikleri ele alındı.

dostluk kupası ve Türkiye’deki yankıları:

Görüşmede, kısa süre önce KKTC’de düzenlenen ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor takımlarının KKTC karmalarıyla karşılaştığı Dostluk Kupası değerlendirildi. Sarıoğlu organizasyonun başarılı geçtiğini ve Türkiye’de geniş yankı uyandırdığını belirtti. Toplantıda ayrıca Samsunspor ve Antalyaspor gibi kulüplerle kurulan ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

altyapı hedefleri ve somut adımlar:

Sarıoğlu, Kayserispor olarak Kıbrıslı Türk gençlerin gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı ve Kayserispor’un düzenleyeceği organizasyonlarda KKTC takımlarını görmek istediklerini söyledi. Sarıoğlu, Kayserispor’un bu bağın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ziyaretten ve iş birliği teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sarıoğlu’na teşekkür etti. Sertoğlu, gençlerin altyaş kategorilerinde karşılaşmalara katılabilmesi için uzun süredir girişimlerde bulunduklarını belirtti ve şunları söyledi: "Yıllardır bunu söylüyoruz. FIFA ve UEFA’nın çocuklarla ilgili bir sorunu yoktur. Dolayısıyla bu tür organizasyonların devamını getireceğiz. Bu çok iyi bir başlangıçtı".

Toplantı sonunda karşılıklı jestler de gerçekleşti; Samet Sarıoğlu, Hasan Sertoğlu’na 38 numaralı Kayserispor forması hediye etti, Sertoğlu da Sarıoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu KKTC Milli Takım forması takdim etti. Ziyaret, iki tarafın genç oyuncuların gelişimine odaklanan daha somut iş birlikleri için niyet beyanı ile sona erdi.

KAYSERİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI VE ALTYAPILAR SORUMLUSU SAMET SARIOĞLU, KIBRIS TÜRK FUTBOL...

KAYSERİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI VE ALTYAPILAR SORUMLUSU SAMET SARIOĞLU, KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU'NU (KTFF) ZİYARET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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