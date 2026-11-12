Esenyurt'ta ev baskınında 33 kilo uyuşturucu ve silah ele geçirildi

baskının yapıldığı yer ve koordinasyon:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışması kapsamında bugün Esenyurt ilçesinde takibe alınan bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda kapı açılarak içeri girildi ve biri şüpheli olmak üzere arama-tarama çalışmaları gerçekleştirildi.

ele geçen malzemeler ve miktarlar:

Evin içinde yapılan aramalarda 32 kilo sıvı metamfetamin, 1 kilo 100 gram kristal metamfetamin ve 2 kilo 800 gram kimyasal katkı maddesi olmak üzere toplam 33 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 1 tabanca ve bu silaha ait 8 mermi, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli materyaller bulundu.

şüphelinin işlemleri ve soruşturmanın seyri:

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü ve başka gelişmeler olması halinde kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

Esenyurt’ta 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi