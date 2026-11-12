Telefon dükkanına gece ateşi: Kahramanmaraş'ta iki şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde gece saatlerinde bir telefoncu dükkanına tüfekle ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve teknik inceleme ile saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayın gelişimi ve güvenlik kameraları:

Görüntülere göre, yüzlerini maske ile gizleyen iki kişi dükkanın önüne geldi. Bu kişilerden biri tüfekle iş yerine ateş açarken, diğeri yerdeki boş kovanları toplayıp olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin saldırının ardından kıyafetlerini değiştirdiği de güvenlik kayıtlarından belirlendi. Olay anının net olarak kayda girmesi, soruşturma için belirleyici oldu.

Polis operasyonu ve ifadeler:

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek adreslerine operasyon düzenledi. Tüfekle ateş eden kişinin E.H. (18), boş kovanları toplayan kişinin ise A.H.A. olduğu tespit edildi ve iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinde saldırıyı, iş yeri sahibi A.H.G. ile aralarında bulunan alacak meselesi ve husumet nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Soruşturma kapsamında alınan güvenlik kayıtları, delil çalışmaları ve şüphelilerin ifadeleri dosyaya eklendi. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturmanın detayları yetkili birimlerce yürütülüyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR TELEFONCU DÜKKÂNINA TÜFEKLE ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI. SİLAHLI SALDIRI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ.