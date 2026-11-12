Dolar 50,2530 +0,05%
Euro 55,8833 +0,23%
Bist 11.819,73 +1,31%
Altın Gram 6.283,34 -2,79%
EUR/USD 1,1099 +0,08%
Brent Petrol 93,21 +0,49%
--°

Telefon dükkanına gece ateşi: Kahramanmaraş'ta iki şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta gece bir telefoncuya tüfekle ateş açan iki şüpheli, güvenlik kamerası ve polis incelemesi sonucu adreslerinde yakalandı ve gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:51

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 17:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Telefon dükkanına gece ateşi: Kahramanmaraş'ta iki şüpheli yakalandı

Telefon dükkanına gece ateşi: Kahramanmaraş'ta iki şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde gece saatlerinde bir telefoncu dükkanına tüfekle ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve teknik inceleme ile saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayın gelişimi ve güvenlik kameraları:

Görüntülere göre, yüzlerini maske ile gizleyen iki kişi dükkanın önüne geldi. Bu kişilerden biri tüfekle iş yerine ateş açarken, diğeri yerdeki boş kovanları toplayıp olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin saldırının ardından kıyafetlerini değiştirdiği de güvenlik kayıtlarından belirlendi. Olay anının net olarak kayda girmesi, soruşturma için belirleyici oldu.

Polis operasyonu ve ifadeler:

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek adreslerine operasyon düzenledi. Tüfekle ateş eden kişinin E.H. (18), boş kovanları toplayan kişinin ise A.H.A. olduğu tespit edildi ve iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinde saldırıyı, iş yeri sahibi A.H.G. ile aralarında bulunan alacak meselesi ve husumet nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Soruşturma kapsamında alınan güvenlik kayıtları, delil çalışmaları ve şüphelilerin ifadeleri dosyaya eklendi. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturmanın detayları yetkili birimlerce yürütülüyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR TELEFONCU DÜKKÂNINA TÜFEKLE ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN...

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR TELEFONCU DÜKKÂNINA TÜFEKLE ATEŞ AÇAN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI. SİLAHLI SALDIRI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyoğlu'da bodrumda keşif: halıya sarılı ceset ve Umut Andık iddiası
images

Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Devrek'te Başlarkadı rampasında alev alan Metro Turizm otobüsü hizmet dışı kaldı
images

boğaz hattında kaçak tütün ve alkole operasyon: 7 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afrika'da temiz pişirme erişimi yetersiz: kadınlar ve çocuklar en ağır bedeli ödüyor

Meralar verimliliğe kavuşuyor: Erzincan'da 5 köyde ıslah projeleri

Yüksekova'da kışla birlikte canlanan balık tezgâhları

İş dünyası COP31'de yatırım ve iklim gündemini belirledi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi