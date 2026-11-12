Etimesgut'ta tır garajındaki konteyner yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi'nde bulunan bir tır garajında yer alan konteynerde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konteynerde başlayan alevler kısa sürede itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili yetkililer tarafından yürütülen araştırma sürüyor.

Müdahale ve sonuçlar:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, çevredeki tır garajı ve diğer araçlarda derinlemesine bir hasar tespit edilip edilmediği yönünde yetkililer inceleme yapıyor.

Yangın anı bazı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntüler olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesini ortaya koydu. Yetkililer, benzer olaylara karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumlarda derhal 112 acil çağrı merkezine bildirim yapılması uyarısında bulundu.

Etimesgut’ta konteyner yangını