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Başsavcı Savaş Kılıç Kütahya belediye başkanlığında iş birliği vurguladı

Başsavcı Savaş Kılıç, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti; görüşmede kentte huzur, kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başsavcı Savaş Kılıç Kütahya belediye başkanlığında iş birliği vurguladı

Başsavcı Savaş Kılıç Kütahya belediye başkanlığında iş birliği vurguladı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi belediye başkanlığı makamında iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında kent yönetimi ve toplumsal güvenlik konularında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Görüşmenin odağı:

Yapılan görüşmede, kentte huzur ve güvenin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ile kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi öncelikli başlıklar olarak ele alındı. Taraflar, hizmetlerin vatandaş odaklı ve koordineli yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

İmza, teşekkür ve fotoğraf:

Ziyaret kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkanlığı Anı Defteri’ni imzaladı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, nazik ziyaretinden dolayı Başsavcı Kılıç’a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Görüşmenin yerel yönetim ile adli kurum arasındaki iletişimi pekiştirmesi, kent hizmetlerinin koordinasyonu ve güvenlik alanındaki ortak çalışmaların planlanması açısından anlamlı kabul edildi. Taraflar, önümüzdeki dönemde iş birliğinin sürdürülmesi yönünde mutabakata vardı.

BAŞSAVCI KILIÇ İLE BAŞKAN KAHVECİ BİR ARAYA GELDİ

BAŞSAVCI KILIÇ İLE BAŞKAN KAHVECİ BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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