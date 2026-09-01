Başsavcı Savaş Kılıç Kütahya belediye başkanlığında iş birliği vurguladı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi belediye başkanlığı makamında iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında kent yönetimi ve toplumsal güvenlik konularında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Görüşmenin odağı:

Yapılan görüşmede, kentte huzur ve güvenin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ile kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi öncelikli başlıklar olarak ele alındı. Taraflar, hizmetlerin vatandaş odaklı ve koordineli yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

İmza, teşekkür ve fotoğraf:

Ziyaret kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkanlığı Anı Defteri’ni imzaladı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, nazik ziyaretinden dolayı Başsavcı Kılıç’a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Görüşmenin yerel yönetim ile adli kurum arasındaki iletişimi pekiştirmesi, kent hizmetlerinin koordinasyonu ve güvenlik alanındaki ortak çalışmaların planlanması açısından anlamlı kabul edildi. Taraflar, önümüzdeki dönemde iş birliğinin sürdürülmesi yönünde mutabakata vardı.

BAŞSAVCI KILIÇ İLE BAŞKAN KAHVECİ BİR ARAYA GELDİ