Hayaller çantalara işlendi: İz Bırakan Kalpler atölyesi aileleri bir araya getirdi

Atölye ve katılımcılar:

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi Engelli Meclisi paydaşlığında düzenlenen İz Bırakan Kalpler Atölyesi, farklı engel gruplarından toplam 120 kişiyi bir araya getirdi. Etkinliğe 60 özel ihtiyaçlı çocuk ile onların 60 ebeveyni katıldı. Ayrıca Engelli Meclisi ve yerel sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça, Yatağan, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde hizmet veren 9 Kısa Mola Merkezi temsilcileri etkinlikte yer aldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi, aileleriyle birlikte üretmelerine ve nitelikli zaman geçirmelerine imkan sağlamayı amaçlıyor. Türkiye’de ilk kez bu kapsam ve modelde hayata geçirilen atölye, ortak üretim ve kapsayıcı yaklaşımıyla öne çıktı.

Çocukların tasarımları ve etkinlik programı:

Atölyenin ilk bölümünde çocuklar, ebeveynleriyle birlikte bez çanta tasarladı ve anahtarlık hazırladı. Renkler, desenler ve hayal ettikleri figürler çantalara işlendi; çocuklar kendi tasarımlarını oluşturmanın verdiği memnuniyeti yaşadı. Tasarım süreci, hem el becerilerini desteklemeye hem de çocukların duygularını ve hayallerini ifade etmelerine olanak tanıdı.

Hazırlanan bez çanta ve anahtarlıklar defileyle sergilendi. Gün, katılım belgelerinin takdim edilmesiyle tamamlandı; her çocuğa ve ebeveyne anı belgesi verildi. Etkinlik, ortak üretimi, sosyal katılımı ve kapsayıcılığı bir araya getirerek ailelere keyifli ve unutulmaz bir gün sundu.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi:

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, ailelerimizin kendilerini yalnız hissetmediği ve yaşamın içinde daha güçlü yer aldığı bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Her çocuğumuzun yeteneklerini keşfedebildiği, kendisini özgürce ifade edebildiği ve güzel hatıdalar biriktirebildiği bir Muğla istiyoruz. İz Bırakan Kalpler Atölyesi’nde de çocuklarımız hayallerini renklere dönüştürürken aileleriyle birlikte çok güzel bir gün geçirdi. Bizim görevimiz yalnızca hizmet üretmek değil; herkesin kendisini bu kentin eşit ve değerli bir parçası olarak hissetmesini sağlamak. Çocuklarımızın hayatına dokunan, ailelerimizi bir araya getiren ve aramızdaki dayanışmayı büyüten çalışmalarımıza devam edeceğiz".

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE, MENTEŞE BELEDİYESİ VE MENTEŞE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ PAYDAŞLIĞINDA DÜZENLENEN İZ BIRAKAN KALPLER ATÖLYESİ, FARKLI ENGEL GRUPLARINDAN 60 ÖZEL İHTİYAÇLI ÇOCUK İLE 60 EBEVEYNİ BİR ARAYA GETİRDİ.