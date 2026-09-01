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Kaymakam Atam ve Mustafa Demirtaş pazar esnafının taleplerini dinledi

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam ile Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kapalı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla görüşüp talepleri yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Atam ve Mustafa Demirtaş pazar esnafının taleplerini dinledi

Ziyaretin amacı ve kapsamı:

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve ilçe protokolü, Kapalı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette protokol üyeleri, pazarın farklı noktalarında esnafı ziyaret ederek çalışma koşulları ve beklentileri yerinde gözlemledi.

Esnafın talepleri ve değerlendirme:

Protokol, esnafların dile getirdiği talep ve önerileri dinledi; sorunların çözümüne yönelik beklentiler not edildi. Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler ve bol kazanç temennilerinde bulunuldu, taleplerin belediye ve kaymakamlık nezdinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlarla iletişim ve geri bildirim:

Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden yetkililer, görüş ve önerileri aldı. Yapılan görüşmelerin, esnaf ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması ve taleplerin yerinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM VE BAŞKAN DEMİRTAŞ’TAN PAZAR YERİ ZİYARETİ

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM VE BAŞKAN DEMİRTAŞ’TAN PAZAR YERİ ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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