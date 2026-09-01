Tekirdağ'da adli yıl başladı: adalet ve erişim önceliği

Tekirdağ'da 2026-2027 adli yıl törenle açıldı

Tekirdağ Adliyesi önünde düzenlenen törenle 2026-2027 adli yılı resmen başlatıldı. Program, Atatürk Büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; ardından yargı mensuplarının konuşmalarına yer verildi.

törenin akışı:

Tören, geleneksel protokol adımlarına uygun şekilde gerçekleşti. Açılış töreninde Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı ve Bölge Adliye Mahkemesi temsilcileri konuştu. Sunumlar, adli yılın hedefleri ve geçen döneme ilişkin değerlendirmeler etrafında şekillendi.

yargıdan ortak vurgu ve taahhütler:

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, konuşmasında adalete bağlılık ve sorumluluk vurgusu yaptı. Yücel, adaletin devletin nefesi, huzurun ve güvenin garantisi olduğunu belirterek, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savcılara verdiği "Cumhuriyetin İnsanı" unvanına yaraşır şekilde görev yapacaklarını ifade etti. Ayrıca suçla mücadele, devlet ve millet haklarının korunması ile adaletin gecikmeden tecelli etmesi konusunda taviz verilmeyeceğini söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut ise hizmetin sadece doğru karar vermekle sınırlı olmadığını; makul sürede, etkin ve erişilebilir adli hizmet sunmanın da beklenti olduğunu vurguladı. Obut, Tekirdağ Adliyesi'nde çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasının öncelik olmaya devam edeceğini kaydetti.

süreçler, verimlilik ve istatistikler:

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emre Binici, dosya bekleme sürelerini azaltmak için yeni dairelerin faaliyete geçtiğini ve mesleki gayretin sürdüğünü bildirdi. Binici, Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete geçtiğinden bu yana 23 bin 859 dosyanın karara bağlandığını açıkladı ve yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez da adaletin hukukî bir kavram olmanın ötesinde toplumun huzuru ve devletin bekası için temel dayanak olduğunu belirterek, hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve insan onuruna saygı ilkeleri doğrultusunda çalışılacağının altını çizdi.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ise konuşmasında, adaletin sadece mahkeme kararlarından ibaret olmadığını; halkın hukuka ve devlete duyduğu güvenin de adaletin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi. Gürcün, "Herkes için hukuk, herkes için adalet" ilkesi doğrultusunda bağımsız ve güçlü bir savunmanın önemine dikkat çekti ve adliyedeki karşılıklı saygı ile olumlu diyaloğun örnek oluşturduğunu ifade etti.

Törene Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yargı mensupları, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Konuşmalarda geçen ortak tema, yeni adli yılda vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması oldu.

Katılımcılar, geçmiş dönemde görev yapan hakim, savcı, avukat ve adliye personeline teşekkür ederek, adalete hizmet etmiş merhum meslektaşlarını rahmetle andı ve yeni dönemde fedakârlıkla çalışmaya devam etme kararlılığını paylaştı.

TEKİRDAĞ'DA 2026-2027 ADLİ YIL AÇILIŞI, VALİLİK MEYDANI'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.