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Tokat adli yılına 'sıfır gecikmeli yargı' hedefiyle başladı

Tokat'ta 2026-2027 adli yılı, Adalet Sarayı'nda 'sıfır gecikmeli yargı' mottosuyla açıldı; hedef hızlı ve etkin yargılama ile hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesidir.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tokat adli yılına 'sıfır gecikmeli yargı' hedefiyle başladı

Tören ve katılımın görüntüsü:

Tokat'ta 2026-2027 adli yılı açılışı, Adalet Sarayı bahçesinde gerçekleştirildi. Törene Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, Tokat İdare Mahkemesi Başkanı Alper Aksakal, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Barosu Başkanı Avukat Volkan Bozkurt ile il protokolü, hakim ve savcılar katıldı.

Açılış töreni, adli kurumların bulunduğu merkezde kamuoyuna verilen mesajın somutlaştığı bir platform oldu; konuşmalar, yeni dönemin önceliklerinin altını çizdi.

sıfır gecikmeli yargı modeli ve uygulamalar:

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, yaptığı konuşmada adliyenin vatandaşa doğrudan temas eden ilk ve en kritik kapı olduğunu vurguladı. Birol, "İster mağdur, ister suçlu olsun bu kapıdan herkes hak ettiğini alarak ayrılmalıdır. Adliyemizin kapısından gelen her bir vatandaşımızın adalet duygusunu zedelemeden, hakkın ve hukukun yerinde olmasını sağlamak en temel gayemizdir" ifadelerini kullandı.

Başsavcı Birol, yeni çalışma döneminin temel hedeflerini şöyle özetledi: "Adalet Bakanlığımızın özel önem verdiği yargılama süreçlerinin hızlı ve etkin şekilde tamamlanması, hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve toplumun adalete olan güveninin en yüksek seviyede tutulmasıdır."

hedefler, kurum koordinasyonu ve kararlılık:

Birol, makul süre aşımının önüne geçmek amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başlatılan sıfır gecikmeli yargı modeli kapsamında adliyelerde yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının kurulduğunu açıkladı. Bu adım, süreçlerin hızlandırılmasını ve yargılamada öngörülebilirliğin artmasını amaçlıyor.

Konuşmasında hukukun üstünlüğünden taviz verilmeyeceğini ve bağımsız, tarafsız yargı anlayışıyla yola devam edileceğini belirten Birol, yeni dönemde hem idari hem de adli koordinasyonun önemine dikkat çekti. Tören, katılımcıların ortak mutabakatıyla adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılacağı taahhüdüyle son buldu.

TOKAT&#039;TA ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ.

TOKAT'TA ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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