Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.587,02 -0,72%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,70 +0,38%
--°

Ani sağanak hayatı sekteye uğrattı: Elazığ sokakları suyla doldu

Elazığ'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, kent merkezindeki bazı cadde ve sokakları dere görünümüne soktu; vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 23:08

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 23:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ani sağanak hayatı sekteye uğrattı: Elazığ sokakları suyla doldu

sağanağın etkileri:

Elazığ'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar geçit vermez hale geldi.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu, dükkan önleri ve kaldırımlar su altında kaldı. Birçok noktada araç ve yaya trafiği etkilendi.

vatandaşların durumu:

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar hızla kapalı alanlara sığınırken, bazıları araçlarında beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar ani yağış karşısında kısa süreli de olsa güçlük yaşadı.

ulaşımdaki aksaklıklar:

Kent merkezinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar görüldü; yolların suyla dolması nedeniyle trafik akışı yavaşladı ve yer yer durma noktasına geldi. Yetkililerden yapılan anlık uyarılar haberde yer alırken, vatandaşların tedbirli olması gerektiği gözlemlendi.

ELAZIĞ’DA AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, CADDE VE...

ELAZIĞ’DA AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çöplükte başlayan yangın Antakya ekipleri sayesinde kısa sürede kontrol altına a...
images

Elazığ'da Baskil ilçesinde sağanak sonrası köyleri vuran sel
images

Bandırma'da şiddetli rüzgâr iğde ağacını kökünden sökerek park halindeki araca d...
images

Hatay'da yıldırım gecesi: aniden bastıran sağanak hayatı aksattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çöplükte başlayan yangın Antakya ekipleri sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya'da iletişimi güçlendirecek nokta açtı

Kırıkkale'de ruhsat soruşturması: üç belediye personeli tutuklandı

Fenerbahçe evinde ritmini bozmadı: Euroleague'de 3'te 3

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı