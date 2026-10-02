Ani sağanak hayatı sekteye uğrattı: Elazığ sokakları suyla doldu

sağanağın etkileri:

Elazığ'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar geçit vermez hale geldi.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu, dükkan önleri ve kaldırımlar su altında kaldı. Birçok noktada araç ve yaya trafiği etkilendi.

vatandaşların durumu:

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar hızla kapalı alanlara sığınırken, bazıları araçlarında beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar ani yağış karşısında kısa süreli de olsa güçlük yaşadı.

ulaşımdaki aksaklıklar:

Kent merkezinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar görüldü; yolların suyla dolması nedeniyle trafik akışı yavaşladı ve yer yer durma noktasına geldi. Yetkililerden yapılan anlık uyarılar haberde yer alırken, vatandaşların tedbirli olması gerektiği gözlemlendi.

ELAZIĞ’DA AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLERKEN, CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU