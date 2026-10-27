Batman'da kurgulanmış trafik kazalarıyla sigorta suiistimali: 43 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve soruşturma bulguları:

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği değerlendirildi. Soruşturmada, kazaların genellikle kamera kaydı bulunmayan alanlarda gerçekleştiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketleri ve şüpheli araç devirlerinin tespit edildiği bildirildi.

İncelemelerde, bazı tamirhane sahipleri, sigorta eksperleri ve kazalarda araçlarını kullandırdığı öne sürülen kişiler arasında örgütlü bir yapılanmanın bulunduğu, sahte tutanak ve görsel delillerin inandırıcılığı artırmak için ayrıntılı olarak hazırlandığı kaydedildi. Ortaya çıkan kurgu kaza görüntülerinin zaman zaman film sahnelerini andırdığı belirtildi.

Delil çalışmaları ve teknik incelemeler:

Soruşturmada mali ve teknik veriler detaylı şekilde değerlendirildi. MASAK hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelendi. Bu çalışmalarda, 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 65 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon, 27 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunanlardan birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, operasyon kapsamında 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı işleminin tamamlandığı, diğer 17 şüpheliyle ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bakanlığın değerlendirmesi ve diğer bulgular:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Bakanlığın daha önce paylaştığı bilgilere göre Adana ayağında incelenen 76 trafik kazasının de kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Gürlek, şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdiklerini, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıklarını ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerini belirtti. Bakanlığın açıklamasında, ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan yapılanmalara karşı mücadelenin sürdürüleceği mesajı yinelendi.

Soruşturma dosyasıyla ilgili işlemler devam ediyor; kolluk ve adli makamların yürüttüğü incelemeler, hem mali hareketlerin takibini hem de çekilen görüntü ve tutanakların doğruluğunun tespitini kapsıyor. Olay, sigorta sektöründe usulsüz ödeme iddialarına dair yürütülen soruşturmaların kapsamını ve teknik yöntemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

BATMAN'DA SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN HAKSIZ ÖDEME ALAN YASA DIŞI SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ. 2022-2024 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN 41 TRAFİK KAZASININ KURGULANARAK SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN HAKSIZ ÖDEME ALINDIĞI İDDİASINA İLİŞKİN SORUŞTURMADA 43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ÇETENİN KURGULADIĞI SAHTE TRAFİK KAZALARININ GÖRÜNTÜLERİ FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI.