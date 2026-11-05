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Bodrum'da kürekle dayanışma: regatta 2026 Bitez sahilinde

7-8 Kasım'da Bitez Sahili'nde düzenlenecek Bodrum Regatta 2026'da 21 kulüp, 300 sporcu ve 16 yarış yer alacak; konser, söyleşi ve ödül töreni de programda.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bodrum'da kürekle dayanışma: regatta 2026 Bitez sahilinde

yarışların kapsamı:

Bodrum, denizcilik kültürü ile kürek sporunun enerjisini buluşturan Bodrum Regatta 2026 Deniz Küreği Yarışları'na ev sahipliği yapacak. Organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 21 kulüp ve 300 sporcu katılacak. Etkinlik, 7-8 Kasım tarihlerinde Bitez Sahili'nde gerçekleştirilecek ve iki gün boyunca toplam 16 yarış düzenlenecek.

Farklı yaş ve kategorilerden kürekçiler aynı parkurda mücadele edecek; gençler kategorisinde 16-19 yaş grubundaki sporcular da yer alacak. Yarış programı her iki gün için saat 09.00'da başlayacak, organizasyon 8 Kasım Pazar günü saat 15.00'te düzenlenecek kupa ve madalya töreniyle sona erecek.

program ve etkinlikler:

Yarışların yanı sıra etkinlikler kültür ve sanat ayağıyla zenginleştirildi. 7 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Toy Story Caz konseri gerçekleşecek; saat 15.00'te ise Türk kürek sporunun duayen isimlerinden Celal Gürsoy anısına özel bir söyleşi düzenlenecek. Söyleşi her yaştan katılımcıya açık olacak ve özellikle çocuklar ile gençlere ilham vermesi hedefleniyor. Gün, söyleşinin ardından gerçekleştirilecek Duo Electronica konseriyle devam edecek.

amaç, organizasyon ve destekçiler:

Etkinlik, Bodrum Halikarnas Kürek Kulübü ve Bitez Rowing ev sahipliğinde; Türkiye Kürek Federasyonu onayı ve Kürek Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Fatih Gökşen'in katkılarıyla düzenleniyor. Organizasyon, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilecek.

Bodrum Regatta, kentteki denizcilik mirasının ve sportif potansiyelin ulusal ölçekte tanıtılmasını, spor turizminin desteklenmesini ve yerel ekonomiye katkı sağlanmasını amaçlıyor. Yerel kurumlar, işletmeler, sponsorlar, spor kulüpleri ve gönüllülerin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, aynı zamanda Bodrum'da ortak üretim ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sunacak. Organizasyon Komitesi, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da sürdürülerek Bodrum'un geleneksel spor organizasyonları arasında yer almasını hedefliyor.

BODRUM, DENİZCİLİK KÜLTÜRÜYLE KÜREK SPORUNUN HEYECANINI BULUŞTURAN BODRUM REGATTA 2026 DENİZ...

BODRUM, DENİZCİLİK KÜLTÜRÜYLE KÜREK SPORUNUN HEYECANINI BULUŞTURAN BODRUM REGATTA 2026 DENİZ KÜREĞİ YARIŞLARI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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