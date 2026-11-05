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Bursaspor antrenmanla Antalya yolunda

Bursaspor, Trendyol 1. Lig 14. hafta Antalyaspor maçı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ısınma, pas-pres ve dar alan oyunlarıyla hazırlığı tamamlayıp Antalya'ya hareket etti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursaspor antrenmanla Antalya yolunda

Bursaspor son antrenmanını tamamladı:

Bursaspor, Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayıp deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçına gitmek üzere Antalya'ya hareket etti. Takım son idmanı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmanın içeriği:

İdman ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma, pas ve pres odaklı egzersizlerle sürdü; antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi. Bu düzen, takımın hem topa sahip olma hem de savunma baskısı kurma yönünde hazırlık yaptığını gösterdi.

Teknik ekibin tercihi olan kısa pas ve pres çalışmaları, maçtaki tempo ve düzen beklentilerini yansıtıyor. Oyuncuların son çalışmada gösterdikleri performans, takımın deplasmandaki maça hazır olduğu izlenimini güçlendiriyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekip seyahat ederek Antalya'ya geçti ve maç öncesi son pozisyonlandırmalar için kampa girecek.

BURSASPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 14. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ANTALYASPOR MAÇININ...

BURSASPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 14. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ANTALYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK ANTALYA’YA HAREKET ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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