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İznik'te zafer dönüşü ziyaret: İsmail Yüksek yeni oda başkanını tebrik etti

Fenerbahçe'nin Liverpool maçında yıldız seçilen İznikli milli futbolcu İsmail Yüksek, memleketinde yeni oda başkanı Yunus Emre Ayar'ı ziyaret ederek tebrik etti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İznik'te zafer dönüşü ziyaret: İsmail Yüksek yeni oda başkanını tebrik etti

maçın ardından memleketine koştu

Fenerbahçe’nin Liverpool karşılaşmasında maçın yıldızı seçilen milli futbolcu İsmail Yüksek, zaferin ardından memleketi İznik’e geldi. Kulübüyle sahada gösterdiği performansın kısa sürede kutlamalara dönüştüğü günün akabinde, Yüksek hemşehrileriyle buluştu.

ziyaretin adresi ve amaçları:

İznik Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni seçilen başkanı Yunus Emre Ayar ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Yüksek, yeni görev döneminde başarılar diledi. Ziyaret sırasında Ayar, futbolcuyu hem takımının galibiyetinden hem de kişinin elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

yerel tepki ve mesajlar:

Başkan Ayar, karşılaşmanın ardından yaptığı konuşmada, "Bursalıların ve İzniklilerin göğsünü kabarttın. Türkiye’nin gururu oldun" ifadelerini kullandı. Yüksek de nazik karşılamaya teşekkür ederek Ayar’a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Yüksek’in düzenli olarak memleketini ziyaret etme geleneği, yerel çevrelerde hem gençler hem de sporun takipçileri tarafından sıcak karşılanıyor. Bugünkü buluşma, sporcunun saha dışındaki ilişkilerinin de dikkat çektiği bir örnek olarak kayda geçti.

FENERBAHÇE&#039;NİN MİLLİ FUTBOLCUSU İSMAİL YÜKSEK HER FIRSATTA MEMLEKETİ İZNİK İLÇESİNİ ZİYARET...

FENERBAHÇE'NİN MİLLİ FUTBOLCUSU İSMAİL YÜKSEK HER FIRSATTA MEMLEKETİ İZNİK İLÇESİNİ ZİYARET EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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