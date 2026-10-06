Battalgazi'de yatırımlar hız kazanıyor: güneş enerjisi ve altyapıda hedef 2027

Meclis toplantısı ve gündem:

Battalgazi Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan oturumda ağırlıklı olarak imar konularından oluşan 32 gündem maddesi ele alındı.

Toplantıda belediye hizmetlerinin değerlendirmesini yapan Başkan Taşkın, kamu kaynaklarının sorumluluk bilinciyle kullanıldığını vurgulayarak, "Battalgazi’de hizmet kervanı yürüyor. Her bir kuruşu milletimizin emaneti bilip ona göre çalışıyoruz. Bizim üzerimizde 310 bin insanın emaneti var" ifadelerini kullandı.

güneş enerji yatırımları:

Başkan Taşkın, belediyenin enerji maliyetlerini azaltmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak amacıyla güneş enerji santrali (GES) yatırımlarını ön plana aldı. GES’in birinci etabı faaliyete alındı; ikinci ve üçüncü etap çalışmalarına ise başlandı. Taşkın, bu etapların tamamlanmasıyla belediyenin enerji ihtiyacının yüzde 80'inin güneş enerji santrallerinden karşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

yol ve altyapı çalışmaları:

Kırsal mahallelerde soğuk asfalt ve yol açma çalışmaları sürüyor. Başkan Taşkın, şehir merkezindeki üstyapı işlerine geçmeden önce su, elektrik, doğal gaz ve iletişim altyapılarını yürüten kurumlarla koordinasyon sağlandığını anlattı. Altyapısı tamamlanmamış sokaklara kalıcı üstyapı yapılmasının kaynak israfına yol açacağına dikkat çeken Taşkın, ihtiyaç olan yerlerde yama çalışmalarıyla hizmet sunulduğunu söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili kurumların uyum içinde çalıştığını kaydeden Taşkın, planlı ilerlemeyle sokakların daha sağlıklı hale getirilmesinin hedeflendiğini ve bu hedefin 2027 yılı sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

çınar Park Tesisi yenilemesi ve kapasite artışı:

Galip Demirel Çınar Park Tesisi’nde depremde yıpranan bölümlerin yenilendiği ve kullanım alanlarının genişletildiği açıklandı. Tesisin alt ve üst katlarında, her birinin 300’ün üzerinde kişiyi ağırlayabileceği alanlar oluşturuldu. Küçük ölçekli düğünler, konferanslar ve yemekli toplantılar için düzenlenen mekânda mutfak, mescid, lavabolar ve çevre düzenlemesi yenilendi.

Ayrıca tesisin arka ve giriş taraflarında otopark alanları oluşturularak araç parkı sorununa çözüm üretildi. Taşkın, çalışmaların son aşamaya geldiğini ve Çınar Park’ın yenilenen yüzü ile hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Battalgazi Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi 12 Ekim Pazartesi saat 14.00'te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ YAPILDI