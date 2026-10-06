Bayburt'ta öğle vaktinde bastıran gök gürültülü sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı

gök gürültülü sağanak kent gündemini etkiledi:

Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Bayburt'ta öğle saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kentin günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Yağış kısa sürede yoğunlaşarak birçok noktada sorunlara yol açtı.

oluşan etkiler ve gözlemler:

Kısa sürede artan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar korunacak yer ararken, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti ve bazı güzergahlarda trafik yavaşladı.

meteorolojik değerlendirme ve beklenti:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bayburt kent merkezi ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek.

BAYBURT’TA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLDU