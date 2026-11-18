Battalgazi Mahallesi'nde üstyapı çalışmaları hızla ilerliyor

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, altyapısı tamamlanan sokaklarda yürütülen asfalt hazırlığı ve kaldırım uygulamalarını yerinde inceledi. Taşkın, saha ekiplerini selamlayıp mahalle sakinleriyle sohbet ederek çalışmanın aşamalarını değerlendirdi.

altyapı tamamlandıktan sonra uygulama süreci:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolları asfalt serimine hazırlıyor ve aynı zamanda kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Taşkın, asfalt ve kaldırım uygulamalarına başlanabilmesi için doğal gaz, elektrik, telekomünikasyon ve su gibi altyapı kuruluşlarının işlemlerini bitirmesinin gerektiğini vurguladı. Bu süreç zaman aldığı için zaman zaman vatandaşların toz ve çamur gibi zorluklarla karşılaştığını kaydeden Taşkın, buna rağmen ekiplerin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

hedefler ve eş zamanlı çalışmalar:

Başkan Taşkın, mahalledeki sokakların büyük bölümünde bu hafta içinde çalışmalara başlamayı hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki yıl da altyapı kuruluşlarıyla koordineli şekilde, çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerde yol ve kaldırım yenilemelerinin süreceğini aktardı. Belediye olarak önceliği şehirdeki yol ve ulaşım sorunlarının giderilmesine vereceklerini, belediyenin tüm ekipleriyle sahada olmaya devam edeceğini ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki çalışmalara ek olarak ilçenin farklı noktalarında da asfalt ve yama faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldıztepe ve Çamurlu mahallelerinde de asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ, ALTYAPISI TAMAMLANAN SOKAKLARI YENİLİYOR