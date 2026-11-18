Isparta'nın iklim ve su stratejisi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya'da düzenlenen COP31 etkinliği kapsamında İLBANK tarafından gerçekleştirilen "Yerelden Küresele: Dirençli Şehirler İçin Ortak Çözümler" panelinde şehrin iklim değişikliğiyle mücadelesini, su yatırımlarını ve yenilenebilir enerji projelerini anlattı. Panele Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve GİZ Kıdemli Proje Danışmanı Bülent Cindil konuşmacı olarak katıldı; moderatörlüğü Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan üstlendi.

su kaynakları ve acil önlemler:

Başdeğirmen, göreve başladığı dönemden bu yana yürüttükleri çalışmaları ve alınan acil önlemleri anlattı: "7,5 yıldır Isparta Belediye Başkanlığı yapıyorum. İlk göreve geldiğimizde 450 noktada zemin etütlerini yaptık." Sel, heyelan gibi risklerin tespitiyle planlamalarını revize ettiklerini söyleyen Başdeğirmen, Isparta'nın yıllardır içme suyunu aldığı Eğirdir Gölü'ndeki kuraklığın pompaj ve su kalitesini etkilediğini vurguladı.

Bu duruma karşı belediye, kaynak sularında artezyenler açarak takviye sağladı; devlet tarafından inşa edilen 8 milyon metreküplük içme suyu barajının yanında ilave 5 milyon metreküplük bir baraj daha yapıldı. Böylece toplam 13 milyon metreküplük kapasiteyle Eğirdir Gölü'ne bağımlılığı azaltma imkânı doğdu.

Aksu ilçesindeki su potansiyeline de dikkat çeken Başdeğirmen, "Aksu ilçemizde saniyede 2 milyon metreküp debisi olan suyumuz var. Bunun 1 milyon metreküpünü Isparta'ya doğrudan almak için projelendirdik; proje yatırım programına alındı, ihalesi henüz yapılmadı" dedi.

yenilenebilir enerji ile suyun taşınması ve hedefler:

Su temininde enerji ihtiyacını yerel yenilenebilir kaynaklarla karşılamaya çalıştıklarını belirten Başdeğirmen, belediyeye ait 22 MW'lık güneş enerjisi santralinin işletmeler, sokak aydınlatmaları ve Eğirdir Gölü'nden suyu getirmek için gereken elektrik desteğini sağladığını söyledi. Ayrıca projede 25 MW GES ve 5 megavat hidroelektrik santrali bulunduğunu, önümüzdeki yıl sonuna doğru toplam 52 MW kapasiteli GES ve hidroelektrik tesisine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. "Su gelirken, suyun gelmesi için ihtiyaç olan güneş enerjisi santrali ile hidroelektriği de kullanmamız gerekiyor," diye ekledi.

sürdürülebilirlik, eğitim ve yağmur suyu projeleri:

İklim değişikliğinin etkilerinin süreceğini, bu nedenle uzun vadeli ve çok yönlü çözümler geliştirmek zorunda olduklarını söyleyen Başdeğirmen, orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan 11 Kasım ağaç dikme etkinliğini her yıl gerçekleştirdiklerini, bunun şehir havasını iyileştirmede önemli olduğunu vurguladı.

Başdeğirmen, eğitim ve toplumsal farkındalığa yatırım yaptıklarını anlattı: "Her yıl 3 bin öğrencimize tek tek dokunarak çevre bilinci aktarıyoruz. Okullarda atıkların ayrıştırılması ve ailelerin çevre davranışları konusunda doğru yanlışları öğretip, atık toplayan çocukları ödüllendiriyoruz." TÜİK verilerine atıfta bulunarak Isparta'nın yaşam kalitesi ve hava temizliğiyle öne çıktığını da söyledi.

Yağmur suyunu değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi veren başkan, şehir genelinde toplam 30 milyon metreküp kapasiteli yağmur suyu toplama alanları oluşturduklarını, bu suyun sulamada, itfaiye ve yıkım ile bahçe sulamalarında kullanılacağını belirtti. Ayrıca ileri arıtma suyu tesisinin ihalesinin 18 Aralık'ta DSİ tarafından yapılacağını söyledi.

altyapı talepleri ve panelin kapanışı:

Toplu taşımaya ilişkin talep ve önerilere de değinen Başdeğirmen, hafif raylı sistem için gereken nüfus kriterinin indirgenmesini isteyerek şunları söyledi: "Onay için görüştüğüm şartlar 700 binin üstünde nüfus gerekiyor; bizim nüfusumuz 350 bin. 350 bin nüfuslu illerde de kısıtlı şartlarla hafif raylı sistemin değerlendirilmesini talep ediyoruz."

Panel moderatörü Banu Aslan, Başdeğirmen'in konuşmasından birçok çıkarım elde ettiklerini belirterek su kaynaklarının kullanımı sırasında enerji maliyetlerinin ve tasarrufun önemine vurgu yaptı. Panelin sonunda İlbank Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Başdeğirmen'e katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti; etkinlik katılımcıları ve dinleyiciler Başkan Başdeğirmen'i alkışlayıp başarı diledi. COP31 ziyareti, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN (SOLDA), COP31 KAPSAMINDA İLBANK TARAFINDAN DÜZENLENEN "YERELDEN KÜRESELE: DİRENÇLİ ŞEHİRLER İÇİN ORTAK ÇÖZÜMLER" PANELİNE KONUŞMACI OLARAK KATILDI.