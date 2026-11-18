Yarahmet Mahallesi'nde ulaşım ve park düzenlemesi:

Tokat'ın Yarahmet Mahallesi'nde çarşı çevresindeki yoğunluk ve düzensiz parklanmayı azaltmak amacıyla kapsamlı bir düzenleme çalışması başlatıldı. Meydan Caddesi ile Molla Lütfi Sokak'ta gerçekleştirilen müdahaleler, hem araç trafiğini hem de yaya kullanımını odağına alıyor.

Meydan Caddesi'nde yapılan düzenlemeler:

Belediye ekipleri Meydan Caddesi'nde kaldırımları yeniden düzenliyor; cadde üzerindeki trafik şeritleri ile araç park alanlarının genişlikleri standart ölçülere getiriliyor. Amaç, araçların daha kontrollü ve düzenli park edilebileceği bir yapı kurmak ve trafik akışını rahatlatmak.

Molla Lütfi Sokak'ta iyileştirme çalışmaları:

Molla Lütfi Sokak'ta kaldırımlar genişletiliyor ve kaplamaları yenileniyor. Sokaktaki eski asfalt sökülerek yerine sıcak asfalt serimi yapıldı; yol ve park alanlarının genişlikleri de yine standartlara kavuşturuluyor. Bu müdahaleler, yaya güvenliği ve yol dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yarahmet Mahallesi Muhtarı Vedat Bozdemir, belediye başkan yardımcıları ve teknik birim müdürleriyle birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Yazıcıoğlu, düzenlemelerin bölgenin tarihi dokusu ile çarşı çevresinin ulaşım ihtiyacını gözeterek yapıldığını belirterek, 'Meydan Caddesi'nde yol, kaldırım ve park alanlarını yeniden düzenleyerek araçların daha kontrollü ve düzenli park edebileceği bir yapı oluşturuyoruz. Molla Lütfi Sokak'ta ise kaldırımları genişletiyor, kaplamaları yeniliyor ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz' dedi.

Yapılan düzenlemelerin kısa vadede cadde üzerindeki düzensiz park halini azaltması, trafik akışını düzene sokması ve yaya hareketliliğini kolaylaştırması bekleniyor. Belediye yetkilileri, çalışmanın bölgenin hem ekonomik canlılığını hem de günlük ulaşım güvenliğini destekleyecek şekilde planlandığını vurguluyor.

TOKAT’IN YARAHMET MAHALLESİ’NDE, ÇARŞI ÇEVRESİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU VE DÜZENSİZ PARKLANMAYI AZALTMAK İÇİN MEYDAN CADDESİ İLE MOLLA LÜTFİ SOKAK’TA YOL, KALDIRIM VE PARK ALANLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR.