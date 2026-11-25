Düzce Üniversitesi'nden Türkiye finallerine yürüyüş

Düzce Üniversitesi öğrenci futbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Futbol Grup Eleme Müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde oynanan karşılaşmalarda Düzce ekibi, elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti ve bir üst tura yükseldi.

Grup aşamaları ve rakipler:

Grup maçlarında Düzce Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Sahada sergilenen disiplinli oyun ve takım dayanışması sayesinde ekip, maçları yenilgisiz ikinci sırada tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Tebrikler ve beklentiler:

Düzce Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu başarıda emeği geçen sporcular, teknik ekip ve destek verenlerin tebrik edildiği, kafilenin Türkiye finallerinde başarılı olması temennisinde bulunulduğu bildirildi. Takımın centilmence oyun anlayışı ve mücadele azmi, üniversite sporlarına ilişkin beklentileri yükseltti.

Üniversite camiası ve taraftarlar, takımın Türkiye finallerinde de aynı performansı sürdürmesini umut ediyor; kamp organizasyonu, hazırlıklar ve moral motivasyonun bu süreçte belirleyici olması bekleniyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ FUTBOL TAKIMI, ÜNİLİG FUTBOL GRUP ELEME MÜSABAKALARINI YENİLGİSİZ İKİNCİ SIRADA TAMAMLAYARAK TÜRKİYE FİNALLERİNE KATILMA HAKKI KAZANDI.