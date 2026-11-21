Bayburt belediyesi vefat eden abonelikler için başvuru çağrısı yaptı

Bayburt Belediyesi, vefat eden vatandaşlara ait su abonelikleriyle ilgili yakınlarını bilgilendirdi. Belediye, ilgili aboneliğin yakınlar tarafından devralınması ya da aboneliğin iptali için resmi başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

belediyenin uyarısı:

Yapılan açıklamada, vefat eden abonelerin yakınlarının ilgili su aboneliğini kendi üzerlerine devralmaları veya aboneliğin iptali için belediyeye başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde vefat eden vatandaşlara ait su aboneliklerinin belediye tarafından iptal edileceği ifade edildi.

vatandaşlara hatırlatma:

Belediye, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli işlemleri zamanında yapmalarını rica etti ve başvuru yapılmaması durumunda aboneliklerin iptal edileceğini yineledi.

BAYBURT BELEDİYESİNDEN VEFAT EDEN ABONELERİN SU İŞLEMLERİ İÇİN UYARI