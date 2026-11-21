Bursa hızlı tren hattında test ve entegrasyon çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde test sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek hattın sistemsel olarak işletmeye hazır hâle getirilmesi için kapsamlı testlerin yürütüldüğünü söyledi.

Yürütülen testlerin aşamaları:

Uraloğlu, Eylül-Ekim döneminde yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerinin tamamlandığını, Ekim ayında sinyalizasyon güç sistemi testlerine başlandığını aktardı. Kasım ayında katener sıcak rodaj testlerinin gerçekleştirildiğini ve bu ay içinde dinamik ivmelenme testleri ile dinamik katener ölçümlerinin yapılacağını bildirdi. İlerleyen süreçte sinyalizasyon konkordans testleri ile ETCS ve demiryolu mobil haberleşme sistemi GSM-R testlerinin de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hattın sağlayacağı bağlantı ve kapasite:

Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin tamamlanmasıyla Bursa'nın doğrudan Türkiye’nin hızlı tren ağına bağlanacağını belirtti. Söz konusu hat üzerinden Bursa'dan hareket eden bir trenin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı'na bağlanacağını ve Bursa-Ankara ile Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaye düşeceğini kaydetti. Hattın Bursa, Gürsu ve Yenişehir güzergâhını takip ederek Osmaneli üzerinden entegrasyon sağlayacağını söyleyen Uraloğlu, projenin yıllık yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını vurguladı.

Bakanlık yetkilileri, testler ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından hattın işletmeye açılması için gerekli onayların alınacağını, entegrasyon testleri ile Ankara-İstanbul hattı arasındaki uyumun sağlanacağını belirtti. Yapılacak tüm testlerin hattın güvenli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde hizmet vermesini amaçladığı ifade edildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, BANDIRMA-BURSA-YENİŞEHİR-OSMANELİ HIZLI TREN PROJESİ KAPSAMINDA OSMANELİ-BURSA KESİMİNDE TEST SÜRECİNİN BAŞLADIĞINI BELİRTEREK, "TESTLERİN VE SERTİFİKASYON SÜRECİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN BURSA’YI HIZLI TREN AĞIYLA BULUŞTURACAĞIZ" DEDİ.