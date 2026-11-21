olayın güvenlik kameralarına yansıması:

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Bayındırlık Caddesi üzerinde gerçekleşen anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin önüne aniden şehir içi minibüsün geldiği görülüyor.

son anda fark edip geri kaçışı:

Yayayı gören sürücü veya çevredeki kişilerle ilgili bilgi olmamakla birlikte, kişi minibüsün üstüne geldiğini son anda fark ederek hızla geri kaçarak minibüsün altından kurtuldu. O anlar kayıtlarda net şekilde yer aldı.

görüntülerin taşıdığı önem:

Kamera kayıtları, trafikte ve yaya geçişlerinde dikkatli davranmanın önemini gösteriyor. Olayla ilgili başka ayrıntı veya resmi açıklama haberde yer almamaktadır.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN MİNİBÜSÜN ALTINDA EZİLMEKTEN KURTULDUĞU AN, GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.