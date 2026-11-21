İzmir'in COP31 varlığı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) boyunca yoğun bir temsil ve paylaşım programı yürüttü. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ile birlikte, daire başkanları, şube müdürleri ve uzmanlardan oluşan 100'ü aşkın bir heyetle hem resmi müzakere alanı olan Mavi Bölge'de hem de sivil katılımın sağlandığı Yeşil Bölge'de İzmir deneyimini aktardı.

katılımlar ve program sayıları:

Heyet, toplam 22 panel ve etkinlikte yer aldı; bunların 14'ü Mavi Bölge, 8'i Yeşil Bölge olarak kaydedildi. İzmir Pavyonu'nda ise 21 panel oturumu ve 9 katılım etkinliği gerçekleştirildi. Pavyonda ayrıca 7 oturum "ÇÖZÜM35" başlığı altında İzmir'in uygulamalarına ayrıldı.

mahalle ölçeği ve uygulama odakları:

Konferansta İzmir'in önceliği, "Dirençli Şehirler için Dirençli Mahalleler" yaklaşımı oldu. Kentin sunumlarında mahalle ölçeğinde geliştirilen çözümler; yağmur suyu hasadı, mahalle bostanları, su yönetimi, enerji verimliliği ve yurttaş katılımı gibi somut uygulamalar ön plana çıktı. Bu kapsamda belediye birimleri uygulama örneklerini, ölçümlerini ve yurttaşlarla yürütülen süreçleri uluslararası katılımcılarla paylaştı.

adil geçiş vurgusu ve uluslararası ilişkiler:

Prof. Dr. Pınar Okyay, COP31 değerlendirmesinde adil geçişin uygulama alanlarının kentler değil, mahalleler olacağını vurguladı: "Eylemlerin gerçekleştiği yerler kentler. Özellikle adil geçişte kentlerin rolü çok büyük." Okyay, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde kırılgan gruplara yeni iş imkanları sağlanması gerektiğini belirtti ve yerel yönetimlerin karar mekanizmalarındaki yerinin önemine dikkat çekti.

uluslararası paylaşımlar ve iş birliği arayışı:

İzmir heyeti, Dünya Sağlık Örgütü, ICLEI ve diğer uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen oturum ve görüşmelerde kent deneyimlerini anlattı. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Genel Müdürü Melek Demir özellikle yağmur suyu hasadı ve yurttaşların iklim politikalarına katılımını sağlayan uygulamaların ilgi gördüğünü aktardı. Bu temaslarda ortak proje ve iklim finansmanına erişim imkanları değerlendirildi.

dilek ağacı ve raporlama süreci:

İzmir Pavyonu'nda oluşturulan "Dilek Ağacı" etkinliği, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların beklenti ve taleplerini topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ bu dileklerin raporlama ve uygulama süreçlerine aktarılacağını belirterek, "Dilekleri tek tek okuyup hayata geçirmek için çalışacağız" dedi. Belediye, konferans boyunca edinilen deneyimler ve yapılan görüşmelerin kalıcı çalışmalara dönüşmesi için kapsamlı bir raporlama süreci yürütecek ve uluslararası iş birlikleri ile yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY