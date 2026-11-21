etkinlik hakkında:

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen atölye çalışması, çocukların haklarına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefledi. Etkinlikte çocuklara hak kavramı anlatıldı ve günlük yaşama ilişkin örneklerle hak bilinci güçlendirildi.

çocuklar için istasyon çalışmaları:

İstasyon tekniğiyle gerçekleştirilen uygulamalı oturumlarda çocuklar, haklarını tanıma, duygu ve düşüncelerini ifade etme ve kurgusal olaylar üzerinden olası hak ihlallerini değerlendirme fırsatı buldu. Katılımcılar, sorun çözme ve empati becerilerini kullanarak kendi görüşlerini paylaştı ve tartıştı.

katılımcılar ve kapanış:

Programa İl Müdürü Salih Köse, İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık ile Şube Müdürü Mehtap Ekici katıldı. Çalışmaların sonunda çocuklar tarafından ortak bir farkındalık panosu hazırlandı; etkinlik, çocuklara hediye takdimi ve ikramların ardından sona erdi.

BAYBURT’TA ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ