çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı verileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaşımında, ocak-ağustos döneminde kayıtlı istihdama yönelik uygulanan teşvik, destek ve indirimlerle toplam 301,3 milyar TL’den fazla kaynak aktarıldığını bildirdi. Bakan, hedeflerinin "güçlü istihdam, güçlü Türkiye" olduğunu vurguladı ve dezavantajlı grupların işgücüne katılımına öncelik verdiklerini belirtti.

teşviklerin kapsamı ve faydalanıcı sayıları:

Yatırımlarda devlet yardımları kararları kapsamında uygulanan teşviklerden aylık ortalama 385 bin sigortalı yararlandı ve bu kalem için toplam 26,2 milyar TL destek sağlandı. Genç, kadın ve mesleki belge sahibi kişilerin istihdamına yönelik sigorta primi teşviki kapsamında ise aylık ortalama 390 bin sigortalı için 23,3 milyar TL teşvik verildi.

genel indirimler ve maliyet etkisi:

Bakan Işıkhan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında işveren hissesi üzerinden uygulanan 2 puanlık indirim ile imalat sektöründe uygulanan 5 puanlık indirimin aylık ortalama 11 milyon sigortalıyı kapsadığını ve bu kalemlerden 161,9 milyar TL tutarında teşvik sağlandığını aktardı. Açıklamada bu uygulamaların kayıtlı istihdamın korunması ve işverenlerin yükünün hafifletilmesi açısından önemli olduğu kaydedildi.

Işıkhan, toplamda 15 farklı sigorta primi teşviki, destek ve indirimin kayıtlı istihdamı güçlendirmede merkezi bir rol oynadığını belirterek, bu yöndeki çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "15 FARKLI SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ, DESTEK VE İNDİRİMLERİ İLE KAYITLI İSTİHDAMIMIZI GÜÇLENDİRDİK. BU YILIN OCAK-AĞUSTOS AYLARI ARASINDA TOPLAM 301.3 MİLYAR TL’DEN FAZLA TEŞVİK SAĞLADIK" DEDİ.