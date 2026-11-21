ESMO 2026 bulguları İzmir'de tartışıldı

Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) 2026 kongresinde paylaşılan güncel kanser tedavi yöntemleri ve araştırma verileri, İEÜ Medical Point Hastanesi’nde düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantı, Ege Bölgesi ve İzmir’deki üroloji ile onkoloji uzmanlarını bir araya getiren 12 yıllık "Ege Üroonkoloji Güncellemeleri" serisinin yeni oturumlarından biri olarak gerçekleştirildi.

toplantının odağı:

Madrid'de sunulan veriler ışığında özellikle böbrek, testis ve prostat kanserlerine yönelik yeni küresel tedavi yaklaşımları ele alındı. Ayrıca mesane ve üst üriner sistem kanserlerine dair güncel bulgular tartışıldı. Uzmanlar, sunulan çalışmalardaki terapötik seçeneklerin hasta seçiminde ve klinik uygulamadaki etkilerini değerlendirdi.

öne çıkan konuşmacılar ve konular:

Toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, Prof. Dr. Deniz Yalman, Prof. Dr. Olçun Ümit Ünal ve Prof. Dr. Ulus Ali Şanlı yaptı. Böbrek, testis tümörleri ve prostat kanseri oturumlarında Dr. Öğr. Üyesi Sercan Ön, Uzm. Dr. Çiğdem Dinçkal, Uzm. Dr. Seval Akaş ve Prof. Dr. Gökhan Koç konuştu.

Mesane ve üst üriner sistem kanserlerine ilişkin sunumları Doç. Dr. Gürkan Güner, Doç. Dr. Taha Çetin ve Prof. Dr. Hakan Öztürk gerçekleştirdi. Radyasyon onkolojisi başlığında ise Prof. Dr. Fatma Sert ve Prof. Dr. Bora Uysal güncel yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.

bölgesel iş birliği ve klinik yansımalar:

Toplantı, Ege Bölgesi uzmanları arasında multidisipliner iş birliğini güçlendirme ve ESMO 2026'da öne çıkan verilerin yerel uygulamalara adaptasyonu konusunda ortak değerlendirme imkânı sundu. Katılımcılar, sunulan kanıtların hasta yönetiminde nasıl uygulanabileceğine dair pratik tartışmalar yaptı ve klinik karar süreçlerinde araştırma verilerinin rolünü vurguladı.

İEÜ Medical Point’te düzenlenen oturum, bölgedeki uzmanların uluslararası gelişmeleri yakından takip etmeleri ve klinik pratiğe aktarılabilecek güncel bilgileri paylaşmaları açısından önem taşıdı.

(SOL BAŞTAN) ULUS ALİ ŞANLI, OLÇUN ÜMİT ÜNAL, DENİZ YALMAN, TALHA MÜEZZİNOĞLU