Akseki’nin amatörden profesyonele yükseliş planı: gençlere yatırım, şampiyonluk hedefi

Akseki Park Proje şampiyonluk ve ötesini hedefliyor

Yeni sezon öncesi attığı adımlarla dikkat çeken Akseki Park Proje, Antalya Süper Amatör Lig’de iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Kulüp, Süper Amatör Lig’de mücadele eden Demrespor’un isim hakkını alarak saha içi kadro yapısını güçlendirdi ve ilk hedefine şampiyonluk koydu. Yönetim kadro yapılanması, transfer hamleleri ve altyapı planlamasıyla ilçeyi yeniden profesyonel liglere taşımayı amaçlıyor.

güçlü yönetim, güçlü kadro:

Kulüp Başkanı Abdullah Çetindağ, yeni yönetim kurulu ve teknik ekibin kamp hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Çetindağ’ın sözleri şöyle: "Çok iyi bir yönetim oluşturduk. Süper Amatör Lig’de mücadele eden Demrespor’un isim hakkını aldık. Yeni sezona güçlü bir kadro ile hazırlanıyoruz. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız var gücüyle çalışıyorlar. Hedefimiz profesyonel lig". Başkan, hedefin net olduğunu ve kısa vadede ilçenin futbol kimliğini güçlendirmeye odaklandıklarını vurguladı.

altyapı ve saha yatırımları:

Kulüp, sadece A takım değil, altyapıya yönelik adımlar da attı; altyapı takımlarının oluşturulduğu ve liglere katılım sağlandığı bildirildi. Bu yaklaşım, Akseki’nin gençlerini futbola kazandırmayı ve sürdürülebilir bir yapılanma oluşturmayı hedefliyor. İlçe sahasının durumu da gündemde: Akseki Stadı için bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı ve bu çalışmalara katkı veren kurumlara teşekkür edildi.

Çetindağ, ilçenin geçmişte profesyonel liglerde mücadele ettiğini hatırlatarak, "Akseki halkı yeniden eski heyecanlı günlerini yaşayacak" ifadesiyle toplumsal destek beklentisini dile getirdi. Ayrıca, dışarıda yaşayan iş insanları ve hemşehrilerinin kulübe verdiği desteğe dikkat çekti: "Dışarıda yaşayan iş insanlarımız, hemşehrilerimiz de bize desteklerini esirgemiyorlar. Kendilerine Akseki halkı adına yönetim olarak teşekkür ediyoruz."

Akseki Park Proje'nin izlediği strateji üç ana eksen üzerine kurulu: yerel destek ve kaynak mobilizasyonu, saha içi rekabeti artıracak transfer ve teknik yapı, ile altyapıdan sürdürülebilir oyuncu üretimi. Yönetimin ve camianın ortak hedefi, önce Süper Amatör Lig şampiyonluğu, ardından Bölgesel Amatör Lig (BAL) aracılığıyla yeniden profesyonel liglere yükselmek olarak özetlenebilir.

Yeni sezonla birlikte Akseki’deki futbol heyecanının canlanması ve uzun vadeli projelerin sonuç vermesi, hem saha performansına hem de ilçenin sportif kimliğine doğrudan etki edecek. Yönetim ve taraftarların ortak desteği, hedeflere ulaşmada belirleyici olacak.

GEÇMİŞ YILLARDA 2 SEZON 3. LİG’DE MÜCADELE EDEN AKSEKİ’DE FUTBOL HEYECANI YENİDEN CANLANIYOR. SÜPER AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDEN DEMRESPOR’UN İSİM HAKKINI ALAN AKSEKİ PARK PROJE, YENİ SEZON ÖNCESİ YAPTIĞI TRANSFERLERLE KADROSUNU GÜÇLENDİRİRKEN, HEDEFİNİ ANTALYA SÜPER AMATÖR LİG’DE ŞAMPİYONLUK OLARAK BELİRLEDİ.