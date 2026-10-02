Çatıya çıkarak halı serdi, çevredekileri endişelendirdi

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde bir kadın, binanın çatısına çıkarak yıkadığı halıları serdi. Kadının herhangi bir güvenlik önlemi almadan çatıda hareket etmesi, çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Mustafapaşa Mahallesi sınırları içinde gerçekleşen olayda, kimliği öğrenilemeyen bir kadın, halılarını çatıda sererken görüldü. Kadının çatıda duruşu ve rahat tavırları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güvenlik ve toplumsal tepkiler:

Böyle bir davranış, düşme ve yaralanma riskini artırıyor. Uzun yüksekliklerde güvenlik önlemi alınmaması, olası kazaların önünü açıyor; bu tür görüntüler toplumda endişe oluşturdu ve güvenlik bilincine dair tartışmaları gündeme getirdi.

Yetkililere çağrı:

Görüntülerin paylaşılması, apartman sakinleri ve yöneticileri için uyarı niteliğinde. Bina ortak kullanım alanlarında basit önlemlerin gözden geçirilmesi ve can güvenliği konusunda bilgilendirmenin artması, benzer olayların önlenmesine katkı sağlayacaktır.

Elazığ’da bir kadın, canını hiçe sayarak çatıya halı serdi