Tekirdağ'da erkan karadeniz davasında aileden 'adalet' talebi

Duruşmada neler yaşandı:

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, 16 yaşındaki Erkan Karadeniz’in yakınları, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu. Tutuklu sanık Y.A.K. (16), duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Sanık hakkında, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık savunmasında, öldürülmekten korktuğunu, daha önce Erkan'ın kuzeniyle husumet bulunduğunu ve Erkan ile kuzeninin kendisini öldüreceğini düşündüğünü belirterek akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü. Duruşmada tanık beyanları dinlendi, taraf avukatları savunmalarını yaptı.

Anne, adalet talep etti:

Duruşma sonrası açıklama yapan Erkan'ın annesi Yonca Karadeniz, gözyaşları içinde sanıktan en ağır cezayı istedi. Karadeniz, "Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Hak, hukuk istiyorum; adalet istiyorum. Onların müebbet almasını istiyorum. Çocuk değil onlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Anne duruşmada ayrıca, sanıkların "çocuk" olarak gösterilmesine ve akıl sağlığı savunmasına karşı çıktı; geceleri oğlunu aradığını, sürekli Erkan'ı düşündüğünü anlattı ve "Benim akıl sağlığım ne olacak" ifadeleriyle yaşadığı travmayı vurguladı.

Avukatın savunması ve delillere ilişkin iddialar:

Erkan ailesinin avukatı Yiğithan Çakıcı, karşı tarafın savunmalarını "soyut iddialar" olarak nitelendirdi. Çakıcı, dosyadaki kamera görüntüleri ve çözümleme tutanaklarının sanığın eylemi planlayarak ve soğukkanlılıkla işlediğini gösterdiğini belirterek bunları mahkemeye sunduklarını ifade etti.

Çakıcı, sanığın eylem sonrası kaçmayı planladığını ve kaçma teşebbüsünü de delillerle desteklediklerini söyledi. Avukat, Erkan hakkında herhangi bir haksız tahrik veya provokasyon bulunmadığını, "Bizim çocuğumuz tertemizdir" diye konuştu.

Ayrıca Çakıcı, çocuklar tarafından işlenen ağır suçlarda mevcut cezalandırma düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı ve duruşmada, mahkemeden daha caydırıcı kararlar talep ettiklerini belirtti.

Olayın geçmişi:

Olay, Şubat 2026 tarihinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Y.A.K. (16) tarafından av tüfeğiyle vurulan Erkan Karadeniz ağır yaralandı. Karadeniz, kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, duruşmayı 25 Aralık tarihine erteledi.

Davayı takip eden aile ve avukatlar, bir sonraki duruşmada delillerin ve taleplerin tekrar sunulacağını belirterek, adaletin sağlanması yönündeki ısrarlarını yineledi.

YONCA KARADENİZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU