Bayburt'ta av sezonu öncesi ekip ve avlak hazırlıkları masaya yatırıldı

Bayburt'ta sezon öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantıda, 28 Ekim 2026 itibarıyla avlanma izni açılacak türlere yönelik hazırlıklar ele alındı. Toplantı, sahadaki uygulamaların koordineli yürütülmesi ve görev dağılımının netleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Ekip oluşturma ve görev dağılımı:

Katılımcılar, avlaklarda görev yapacak ekiplerin yapısı ve sorumluluk alanları üzerinde mutabakata vardı. Ekiplerin sahada denetim, güvenlik ve kayıt-tutanma görevlerini nasıl yürüteceği planlandı; ayrıca görev rotaları ve iletişim kanalları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Toplantıda görev alacak personelin sahaya intikali ve koordinasyon süreçlerinin akıcı olması üzerinde duruldu.

Avlakların durumu ve planlama:

Toplantıda avlakların mevcut potansiyeli değerlendirildi, öncelikli bölgeler belirlendi ve kısa vadeli planlama yapıldı. Özellikle 2'nci grup kuşlar ile 1'inci grup memeli hayvanlar için avlanma dönemine hazırlık kapsamında bölge bazlı ihtiyaçlar ve izleme faaliyetleri masaya yatırıldı. Avlakların fiziki durumu ve kullanılabilirlik kriterleri gözden geçirildi.

Genel değerlendirmede, avlanma sürecinin mevzuata ve koordinasyon esaslarına uygun olarak yürütülmesi için hazırlıkların tamamlanmasının önemi vurgulandı. Toplantı sonucunda ekiplerin ve avlak planlamasının sahada etkin bir şekilde uygulanabilmesi için takip ve bilgilendirme mekanizmalarının güçlendirilmesine karar verildi.

BAYBURT’TA AV SEZONU ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI