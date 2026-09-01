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Bayburt'ta eğitim platformu okulları yeni döneme hazırlıyor

Bayburt'ta eğitim paydaşlarının bir araya geldiği platform toplantısında okulların yeni dönem hazırlıkları ile akademik ve sosyal destek projeleri konuşuldu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt'ta eğitim platformu okulları yeni döneme hazırlıyor

toplantı ve amaçları:

Bayburt'ta, eğitime katkı sağlamak ve kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Eğitime Destek Platformu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu üstlenen paydaşlar katıldı ve öncelikli gündem maddeleri ele alındı.

yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi:

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında yapılan görüşmede, okullarda sürdürülen projeler ve uygulamalar değerlendirildi. Katılımcılar, mevcut eğitim faaliyetlerinin etkisini ve uygulama eksiklerini paylaştı, iyi uygulama örülerinin yaygınlaştırılmasına yönelik öneriler sundu.

2026-2027 eğitim öğretim dönemine hazırlıklar:

2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala toplantıda, yeni döneme yönelik hazırlık planları ele alındı. Öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar ile bu hedeflere hizmet edecek iş birliği modelleri ve projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıda ayrıca kurumlar arasında eşgüdümü artıracak mekanizmalar, kaynakların etkin kullanımı ve proje üretimine dair yol haritaları konuşuldu. Katılımcılar, önümüzdeki dönemde uygulamaya konulabilecek somut adımlar için koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

BAYBURT’TA &#039;EĞİTİME DESTEK PLATFORMU&#039; TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAYBURT’TA 'EĞİTİME DESTEK PLATFORMU' TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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