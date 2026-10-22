Bayburt'ta gençler Aliya İzzetbegoviç'i anarak düşüncelerini paylaştı

Anma programı ve gösterim:

Bayburt Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi ev sahipliğindeki etkinlikte, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, özgürlük mücadelesinin önde gelen isimlerinden ve İslam düşünürü Aliya İzzetbegoviç vefatının yıl dönümünde anıldı.

Programa katılan lise ve üniversite öğrencileri, İzzetbegoviç’in hayatı, düşünceleri ve özgürlük mücadelesini ele alan sunumları dinledi. Etkinlik kapsamında İzzetbegoviç’in yaşamını konu alan bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Gençlerin tartışmaları ve kazanımları:

Belgesel gösteriminin ardından katılımcılar, Bosna Hersek tarihi ile Balkanların yakın geçmişi üzerine görüşlerini paylaştı ve tartışmalar yürüttü. Gençler, hem İzzetbegoviç’in düşünsel mirasını hem de bölgenin siyasal ve toplumsal dinamiklerini değerlendirme imkânı buldu.

Program, gençlerin bölgesel tarih ve İzzetbegoviç’in fikirleri hakkında bilgi edinmesine imkân sağladı; benzer etkinliklerin tarih bilinci ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmede rol oynadığı gözlendi.

BAYBURT’TA GENÇLER ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İ ANDI