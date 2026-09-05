Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bayburt'ta halk sağlığı haftasında çocuklara yönelik eğlenceli sağlıklı yaşam etkinliği

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt'ta düzenlenen etkinlikte çocuklara oyunlarla sağlıklı yaşam öğretilirken ailelere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 10:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta halk sağlığı haftasında çocuklara yönelik eğlenceli sağlıklı yaşam etkinliği

Bayburt'ta halk sağlığı haftası etkinliği

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Saray Bahçesi'nde bir dizi bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik eğitim materyalleri ve uygulamalı etkinlikler sunuldu.

Etkinlikte anlatılan konular:

Programda sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, kişisel hijyen ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ailelere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtarak günlük yaşamda uygulanabilir öneriler paylaştı.

Çocuklar ve toplum bilinci:

Etkinlikte çocuklarla yapılan sağlık temalı resim çalışmaları, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını eğlenceli yöntemlerle pekiştirmeyi hedefledi. Çizimler eşliğinde verilen eğitimlerin ardından katılan çocuklara Sağlık Elçisi Belgesi takdim edildi. Ayrıca vatandaşlara SAHA Elçileri ile Bebek, çocuk ve genç akademileri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yerel ölçekte düzenlenen bu tür etkinlikler, hastalıkların önlenmesi ve toplum sağlık bilincinin artırılması açısından önem taşıyor. Bayburt'taki çalışma, hem çocukların hem de ailelerin günlük yaşamda sağlık odaklı tercihleri benimsemesine katkı sağlamayı amaçladı.

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI ANLATILDI

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI ANLATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ulupark'ta lezzet ve güven: çölyaklılara özel glütensiz mutfak
images

Saatler öncesinden başlayan yarış: çadır günlerinde indirim koşusu
images

Boyabat'ta ev ziyaretleriyle anne ve bebek sağlığı güçlendiriliyor
images

Okul kaygısıyla başa çıkmada kademeli ayrılık önerisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç oto galerideki üç otomobile çarptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği tatbikatı

Sinop'ta baraj gölünde sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılığa müdahale

Bahçeye uçan otomobilde üç kişi yaralandı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır