Bayburt'ta halk sağlığı haftasında çocuklara yönelik eğlenceli sağlıklı yaşam etkinliği

Bayburt'ta halk sağlığı haftası etkinliği

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Saray Bahçesi'nde bir dizi bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik eğitim materyalleri ve uygulamalı etkinlikler sunuldu.

Etkinlikte anlatılan konular:

Programda sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, kişisel hijyen ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ailelere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtarak günlük yaşamda uygulanabilir öneriler paylaştı.

Çocuklar ve toplum bilinci:

Etkinlikte çocuklarla yapılan sağlık temalı resim çalışmaları, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını eğlenceli yöntemlerle pekiştirmeyi hedefledi. Çizimler eşliğinde verilen eğitimlerin ardından katılan çocuklara Sağlık Elçisi Belgesi takdim edildi. Ayrıca vatandaşlara SAHA Elçileri ile Bebek, çocuk ve genç akademileri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yerel ölçekte düzenlenen bu tür etkinlikler, hastalıkların önlenmesi ve toplum sağlık bilincinin artırılması açısından önem taşıyor. Bayburt'taki çalışma, hem çocukların hem de ailelerin günlük yaşamda sağlık odaklı tercihleri benimsemesine katkı sağlamayı amaçladı.

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI ANLATILDI