Efeler Mahallesi'nde 1610. Sokak'ta ulaşım konforu için yol çalışmaları başladı

yol çalışmaları başladı:

Didim Belediyesi ekipleri, Efeler Mahallesi 1610. Sokak'ta yol yapım çalışmalarına başladı. Saha çalışmaları belediyenin belirlediği öncelikler doğrultusunda başlatıldı ve ekipler uygulamaları aşama aşama sürdürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sokağın altyapısının güçlendirilmesi, trafik düzeninin sağlanması ve mahalle sakinlerinin günlük ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amaçlanıyor.

çalışmanın kapsamı:

Saha uygulamaları, mevcut yol yüzeyinin yenilenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını kapsıyor. Ekipler ihtiyaç tespitlerine göre çalışma alanını belirleyip öncelikli müdahaleleri hayata geçiriyor.

Uygulama süreci planlandığı şekilde aşamalı ilerliyor; her aşamada trafiğin güvenliğini gözeten düzenlemeler ve çalışma programına uygun yürütme esas alınıyor.

saha planlaması ve hedefler:

Belediye, kent genelindeki yol yapım ve düzenleme çalışmaları kapsamında mahallelerdeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak benzer uygulamaları sürdürüyor. Efeler Mahallesi'ndeki çalışma, yerel ulaşım altyapısını iyileştirme hedefinin bir parçası olarak yürütülüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge için daha elverişli bir ulaşım ortamı oluşturulması ve kent genelinde planlanan diğer yol çalışmalarının program dahilinde sürdürülmesi hedefleniyor.

DİDİM’DE ULAŞIMI RAHATLATACAK YOL ÇALIŞMASI EFELER MAHALLESİ’NDE BAŞLADI