İnegöl gastronomi festivali: kent mutfağını Türkiye sahnesine taşıdı

İnegöl gastronomi festivali alanı ve lezzetler:

İnegöl Belediyesi tarafından Heykel Meydanı'nda düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali, kentin zengin mutfak mirasını sergilemek üzere kapılarını açtı. Etkinlik alanında kurulan yaklaşık 100 çadır ve stantta İnegöl'ün usta aşçıları ve kadın üreticileri, odun ateşinde pişen İnegöl köftelerinden tandır ekmeklerine kadar geniş bir yelpaze sundu. Festivalin ilk gününde ziyaretçiler, ızgaralardan fırınlara, tadım stantlarından tatlı sokağına uzanan bir gastronomi yolculuğu yaşadı.

Program ve konuklar:

Festival kapsamında sokak lezzetleri, tatlı sokağı, yeşil gastronomi alanı, atölye çalışmaları, paneller ve şef buluşmaları gibi çok sayıda etkinlik yer alıyor. Organizasyona katılan yerel üreticilerle birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gastronomi meraklıları, hem tatma hem de öğrenme fırsatı buluyor. Etkinlikte yer alacak isimler arasında Dr. Esat Özata, Diyetisyen İpek Bitigen, Sahrap Soysal, Maria Ekmekçioğlu, Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Aslı Hünel gibi tanınmış şef ve akademisyenler bulunuyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Festival açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kentin gastronomi vizyonunu ve hedeflerini vurguladı. Taban, "Bugün çok heyecanlıyız. Tabi ki İnegöl’de sadece gastronomi yok. Sanayisi var, turizmi var, tarımı var. Ama bugün biraz gastronomiyi konuşmak istiyoruz. İnegöl’de bir gastronomi gücü olduğunu ülkemize, bu işin muhataplarına duyurmak istiyoruz. Bugün burada yalnızca bir festival açmıyoruz. İnegöl’ün sofrasını, mutfak kültürünü, geçmişten bugünümüze taşıdığımız lezzetleri ve topraklarımızın bize bıraktığı gastronomi mirasını daha geniş kitlelerle buluşturacak önemli bir adımı atıyoruz" dedi.

Gastronominin mirası ve markalaşma çabaları:

İnegöl'ün gastronomi çalışmaları yalnızca tadımla sınırlı kalmıyor. Belediye ve akademik paydaşların işbirliğiyle yapılan araştırmalarda kent mutfağının 200'ü aşkın yöresel yemeğe sahip olduğu tespit edildi. Bu lezzetlerin reçetelendirilmesi, Gastro İnegöl Gastronomi Deneyim Merkezinin kurulması ve coğrafi işaret çalışmalarının hızlandırılması, mirasın korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması hedeflerinin başında yer alıyor. İnegöl'ün coğrafi işaretli ürünleri arasında İnegöl köfte, İnegöl Çıbrıkası, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi, İnegöl Mişorizi, İnegöl Sütlü Kadayıfı, İnegöl Piyazı ve İnegöl Pırasası bulunuyor; bunların markalaşması şehir tanıtımına katkı sağlayacak önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Festival üç günlük program boyunca hem yerel ekonomiye doğrudan hareket kazandırmayı hem de İnegöl'ün gastronomi kimliğini ülke çapında görünür kılmayı amaçlıyor. Etkinlikler ve söyleşiler sayesinde ziyaretçiler sadece tatmakla kalmayacak, kentin kültürü, tarihçesi ve üretim süreçleri hakkında da bilgi sahibi olacaklar.

BURSA’NIN ÜRETEN İLÇESİ İNEGÖL’DE 200’Ü AŞKIN YÖRESEL LEZZETLERİN YER ALDIĞI DAMAK ÇATLATAN LEZZETLERİN TÜRKİYE VİTRİNİNE ÇIKTIĞI İNEGÖL GASTRONOMİ FESTİVALİ HEYKEL MEYDANI’NDA ZİYARETE AÇILDI. İNEGÖL’ÜN USTA AŞÇILARI VE MARİFETLİ KADINLARI KOLLARI SIVAYARAK TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN GASTRONOMİ MERAKLILARINA ADETA ZİYAFET SUNUYOR.