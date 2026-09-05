Kazan-kazan turizm rotası: Kırklareli ve Pomorie ortak tanıtıma hazırlanıyor

Projenin amacı ve lansmanı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Paylaşılan Kıyılar ve Hikayeler: Pomorie-Kırklareli Turistik Bölgesinin Zengin Kültürel Mirasını ve Yöresel Özelliklerini Keşfetmek" adlı Avrupa Birliği Projesi kapsamında hazırlanan Kırklareli Yerel Lezzetler & Gelenekler Rotası düzenlenen bir tanıtımla kamuoyuna aktarıldı. Kırklareli'nde gerçekleştirilen programda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve Pomorie Belediyesi Proje Direktörü Georgi Petkov konuştu.

Hedefler ve bütçe:

Mahmut Şahin, projenin 2025 yılında hazırlandığını ve yaklaşık 1 milyon avro bütçeye sahip olduğunu belirtti. Şahin, Kırklareli ile Bulgaristan'ın Pomorie bölgesinin doğal güzellikleri, kıyı şeridi ve tarihsel bağlarının ortak bir turizm rotasında birleştirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Projenin temel hedefi, iki bölge arasında artan turist hareketliliğiyle kazan-kazan anlayışını tesis etmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak olarak ifade edildi.

Altyapı ve tanıtım adımları:

Proje kapsamında Kırklareli'nin doğal ve kültürel değerlerinin dijital platformlarda daha görünür kılınması planlanıyor. Ayrıca Demirköy, Kıyıköy, İğneada, Ahmetbey ve Pınarhisar gibi merkezlerde turistik alanların görünürlüğünü artıracak tabelalandırma ve haritalandırma çalışmaları yapılacak. Turizmin çevreci bir yaklaşımla geliştirilmesi amacıyla bazı ilçelere elektrikli araç şarj istasyonları kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kültürel değişim ve etkinlik programı:

Yaklaşık iki yıl süren proje çalışmaları kapsamında Bulgar heyet, üç gün boyunca Kırklareli'nin tarihi, kültürel ve turistik noktalarını ziyaret edecek. Program içinde bağ bozumu etkinlikleri düzenlenerek üzüm ve üzüm ürünlerinin farklı kullanım alanları tanıtılacak. Önümüzdeki aylarda Kırklareli heyetinin Pomorie'yi ziyaret etmesi ve bölgede karşılıklı etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje, iki bölgenin yerel lezzetleri, gelenekleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasını karşılıklı olarak tanıtmayı hedefliyor.

Yetkililer, bu ortak rotanın hem yerel ekonomiye canlılık getireceğini hem de Türkiye-Bulgaristan arasındaki sınır ötesi iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Önümüzdeki dönemde dijital tanıtım, altyapı çalışmaları ve kültürel etkinliklerle projenin somut sonuçlar vermesi bekleniyor.

Türkiye-Bulgaristan arasında ‘Kazan-kazan’ turizm rotası