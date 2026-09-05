Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kütahya'dan uluslararası düdük: Fatma Çakır dünya gençler şampiyonası'nda görev alacak

Fatma Çakır, İtalya'da yapılacak Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda hakem olarak görevlendirildi; Kütahya ve Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kütahya'dan uluslararası düdük: Fatma Çakır dünya gençler şampiyonası'nda görev alacak

Kütahya'dan uluslararası düdük: Fatma Çakır dünya gençler şampiyonası'nda görev alacak

Uluslararası kick boks hakemi Fatma Çakır, İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda hakem olarak görevlendirildi. Ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarılı performansıyla tanınan Çakır, bu görevlendirme ile Türkiye'yi ringde temsil edecek.

görevlendirme ve destekler:

Atamanın ardından açıklamalarda bulunan Çakır, kendisine duyulan güven ve verilen destekler için Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Genel Sekreter Harun Demir, yönetim kurulu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerine teşekkür etti. Kütahya spor çevreleri de bu haberi gururla karşıladı.

uluslararası arenada temsil beklentisi:

Çakır, uluslararası arenada Türkiye ve Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmek için görevini titizlikle yerine getireceğini belirtti. Deneyimi ve önceki başarılı performansları göz önüne alındığında, bu tür atamalar hem hakemin kariyerine katkı sağlıyor hem de ülke sporunun uluslararası görünürlüğünü artırıyor.

İtalya'daki turnuvada görev alacak hakemlerin performansı, organizasyonun kalitesi kadar ülke federasyonlarının hakem eğitim ve seçki süreçlerinin de bir yansıması olacak. Çakır'ın bu temsilinin, Türkiye'nin kick boks camiasındaki saygınlığına olumlu katkı yapması bekleniyor.

KÜTAHYALI ULUSLARARASI KİCK BOKS HAKEMİ FATMA ÇAKIR, İTALYA&#039;DA DÜZENLENECEK DÜNYA GENÇLER KİCK...

KÜTAHYALI ULUSLARARASI KİCK BOKS HAKEMİ FATMA ÇAKIR, İTALYA'DA DÜZENLENECEK DÜNYA GENÇLER KİCK BOKS ŞAMPİYONASI'NDA GÖREVLENDİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadrolar yenilendi: Çorum FK öne çıktı, büyükler stratejik hamleler yaptı
images

Samsunspor eksik kadroyla Kocaeli'de galibiyet peşinde
images

Afyonkarahisar'da mxgp türkiye heyecanı başladı
images

Kütahyaspor genç kanadını Adem Yeşilyurt ile güçlendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hükümlülerin el emeği başkentte sergileniyor: işyurtları fuarı 6 eylül'e kadar açık

Aydın ve Samsun il müftülüklerinde karşılıklı atama

Almanpınarı yaylası çukurova'nın kavurucu yazından serin kaçış sunuyor

İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde panik

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır