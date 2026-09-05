Kütahya'dan uluslararası düdük: Fatma Çakır dünya gençler şampiyonası'nda görev alacak

Uluslararası kick boks hakemi Fatma Çakır, İtalya'da düzenlenecek Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda hakem olarak görevlendirildi. Ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarılı performansıyla tanınan Çakır, bu görevlendirme ile Türkiye'yi ringde temsil edecek.

görevlendirme ve destekler:

Atamanın ardından açıklamalarda bulunan Çakır, kendisine duyulan güven ve verilen destekler için Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Genel Sekreter Harun Demir, yönetim kurulu ve Merkez Hakem Kurulu üyelerine teşekkür etti. Kütahya spor çevreleri de bu haberi gururla karşıladı.

uluslararası arenada temsil beklentisi:

Çakır, uluslararası arenada Türkiye ve Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmek için görevini titizlikle yerine getireceğini belirtti. Deneyimi ve önceki başarılı performansları göz önüne alındığında, bu tür atamalar hem hakemin kariyerine katkı sağlıyor hem de ülke sporunun uluslararası görünürlüğünü artırıyor.

İtalya'daki turnuvada görev alacak hakemlerin performansı, organizasyonun kalitesi kadar ülke federasyonlarının hakem eğitim ve seçki süreçlerinin de bir yansıması olacak. Çakır'ın bu temsilinin, Türkiye'nin kick boks camiasındaki saygınlığına olumlu katkı yapması bekleniyor.

KÜTAHYALI ULUSLARARASI KİCK BOKS HAKEMİ FATMA ÇAKIR, İTALYA'DA DÜZENLENECEK DÜNYA GENÇLER KİCK BOKS ŞAMPİYONASI'NDA GÖREVLENDİRİLDİ.