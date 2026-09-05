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Melikgazi'de parkta türkü ve şiir akşamı

Melikgazi Belediyesi'nin İldem Yeşilyurt Parkı'ndaki konserinde Talha Bora Öge ve Orkestrası, yoğun katılımla sevilen türkü ve şiirlerini Kayserililer için seslendirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Emre Koç

Melikgazi'de parkta türkü ve şiir akşamı

İldem Yeşilyurt Parkı'nda buluşma:

Melikgazi Belediyesi tarafından İldem Yeşilyurt Parkı'nda düzenlenen açık hava konserinde Talha Bora Öge ve Orkestrası sahne aldı. Sanatçıların seslendirdiği unutulmaz eserler, farklı kuşaklardan vatandaşın yoğun katılımıyla birlikte yaz akşamına renk verdi.

Başkanın değerlendirmesi:

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu konser için şu ifadeleri kullandı: "İldem Yeşilyurt Parkı’mızda yine güzel bir etkinliğe daha imza attık. Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserimizde Talha Bora Öge ve Orkestrası sevilen türkü ve şiirlerini Kayserililer için seslendirdi. Her yaştan vatandaşımızın ilgi gösterdiği etkinliğimiz ilçemizin sosyal ve kültürel hayatına da ayrı bir renk kattı. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimini artırmak amacıyla konser, tiyatro, sergi, sinema, festival ve çeşitli güzel etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Bu güzel konser için değerli Talha Bora Öge ve Orkestrası’na teşekkür ederim. Emeklerine sağlık."

Sanatçı ve izleyiciler:

Radyo Programcısı ve Şair Talha Bora Öge de yaptığı kısa konuşmada, "Melikgazi Belediyemiz sayesinde yine buluştuk, sizlerleyiz. Kayserili canlar yine bizimle. Bu kapsamda Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ve değerli ekibine çok teşekkür ederim." dedi. Katılımcılar, hafızalara kazınan şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli anlar yaşadı ve etkinlik için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ&#039;NİN İLDEM YEŞİLYURT PARKI’NDA DÜZENLEDİĞİ KONSERDE TALHA BORA ÖGE VE...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NİN İLDEM YEŞİLYURT PARKI’NDA DÜZENLEDİĞİ KONSERDE TALHA BORA ÖGE VE ORKESTRASI, EŞSİZ PERFORMANSIYLA YİNE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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