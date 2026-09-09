Bayburt’ta il risk azaltma planı ile 2026 hedefleri konuşuldu

Bayburt Valiliği toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında 2026 yılı çalışmalarının çerçevesi masaya yatırıldı. Toplantıda afet risklerinin belirlenmesi, alınabilecek önlemler ve kurumlar arası işbirliği öncelikli konular olarak işlendi.

Toplantının gündemi:

Uzman sunumlarında risk azaltma çalışmalarının yöntemleri ve öncelikli müdahale alanları aktarıldı. Katılımcılar, mevcut durum değerlendirmesi ile planlanan adımların uyumlu yürütülmesi için görüşlerini paylaştı.

Kurumsal görev ve koordinasyon:

Toplantıya Bayburt AFAD İl Müdür Yardımcısı Edip Metin ile İRAP 2026 kapsamında görev alan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Uzmanların sunumlarının ardından kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri alınarak, İRAP 2026 çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

BAYBURT’TA AFET RİSKLERİNİ AZALTACAK ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILDI