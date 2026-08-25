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Bayburt'ta kandil akşamı cami cemaatiyle dualarda buluştu

Bayburt'ta Mevlit Kandili dolayısıyla kent genelindeki camilerde programlar düzenlendi; Yakutiye Camii'ndeki programda Kur'an tilaveti, Mevlid-i Şerif ve vaaz yer aldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt'ta kandil akşamı cami cemaatiyle dualarda buluştu

Bayburt'ta Mevlit Kandili ibadet ve dualarla geçirildi

Bayburt'ta Mevlit Kandili münasebetiyle kent merkezi ve mahallelerdeki camilerde bir dizi program düzenlenerek kandil gecesi toplu ibadet ve dualarla idrak edildi. Vatandaşlar, yatsı namazı öncesi ve sonrasında yapılan etkinliklere yoğun katılım gösterdi.

yakutiye camiindeki program:

Yakutiye Camii'nde yatsı namazından önce başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti. Programda konuşan İl Müftüsü Vekili Nurettin Akgül, "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı vaazı ile kandilin anlam ve önemine dair mesajlar verdi; cemaatin ibadet ve ahlak vurgusunu pekiştirdi.

dualarda küresel gündem öne çıktı:

Kandil programlarının sonunda cemaat, özellikle son dönemde sıkıntı yaşayan yerler için toplu dualar yaptı. Programda başta Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki zulüm gören Müslümanlar için dua edildi. Katılımcılar, böyle özel gecelerde birlik ve dayanışma duygusunun güçlendiğini ifade etti.

BAYBURT’TA MEVLİT KANDİLİ TÜM CAMİLERDE DUALARLA İDRAK EDİLDİ

BAYBURT’TA MEVLİT KANDİLİ TÜM CAMİLERDE DUALARLA İDRAK EDİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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