Bayburt'ta kurum personeline yangın farkındalığı ve müdahale eğitimi

Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri kurumlarda eğitim veriyor

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarına yönelik yürüttüğü yangın güvenliği eğitimlerine devam ediyor. Son uygulamada İl Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yangınların önlenmesi ve etkin müdahale konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

eğitimde neler anlatıldı:

Eğitim programında yangınların çıkış nedenleri, erken uyarı ve tahliye ilkeleri ile birlikte müdahale öncesi alınması gereken tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara yangın anında can güvenliğinin korunması ve öncelikli hareket planları üzerinde durularak, risk azaltma noktasında uygulanabilir adımlar aktarıldı.

uygulamalı bölümde neler yapıldı:

Teorik anlatımın ardından düzenlenen uygulamalı bölümde yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı pratiğe döküldü. Personel, söndürücülerin doğru tutuşu, hedefe yönelik müdahale teknikleri ve küçük çaplı yangınlarda ilk müdahale uygulamalarını deneyimledi. Uygulama sırasında güvenlik protokollerine uyum ve ekip içi koordinasyon da test edildi.

Eğitimlerin temel amacı, kurum personelinin olası yangın senaryolarında hızlı, güvenli ve doğru karar verebilmesini sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin farkındalığı artırdığı ve acil durumlarda zarar azaltıcı etkisinin bulunduğunu vurguladı.

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yürütülen programların düzenli aralıklarla sürdürülmesi planlanıyor; böylece farklı kurumlarda görevli personelin yangın tehlikesine karşı hazırlıklı olması hedefleniyor.

AYBURT’TA YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR