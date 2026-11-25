Konser ertelendi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Korosu'nun bugün düzenlenmesi planlanan konseri, Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazası sonucu 5 askerin şehit olması nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Ertelenme kararı ve gerekçesi:

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün alınan şehit haberlerinin derin acısının hissedildiği belirtilerek, konserin bugün saat 19.00'da 15 Temmuz Milli İrade konferans salonu'nda gerçekleştirilmesinin uygun görülmediği ve programın ertelendiği duyuruldu.

Açıklama ve taziye mesajı:

Açıklamada, kahraman 5 vatan evladına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dilendi. Ayrıca, şehitlerin hatırasına duyulan saygı nedeniyle konserin ileri bir tarihe alındığı ifade edildi.

Yeni gerçekleştirilecek tarih daha sonra ilan edilecek.

AYBURT’TA MAARİF ORKESTRASI VE KOROSU KONSERİ ERTELENDİ